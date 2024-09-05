https://ria.ru/20240905/pogoda-1970697923.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 05.09.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:02
2024-09-05T08:02
2024-09-05T08:02
общество
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столичный регион останется под влиянием антициклона, причем будет находиться практически в его центральной части. В Москве и окрестностях ожидается небольшая облачность, без осадков, в столице плюс 20 - плюс 22 градуса тепла, в Подмосковье от плюс 18 до плюс 23 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. "Начавшееся вчера понижение температуры сегодня достигло своего апогея, завтра уже воздух начнет более активно прогреваться", - подчеркнул синоптик.
https://ria.ru/20240905/pogoda-1970661464.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"Сегодня столичный регион останется под влиянием антициклона, причем будет находиться практически в его центральной части. В Москве и окрестностях ожидается небольшая облачность, без осадков, в столице плюс 20 - плюс 22 градуса тепла, в Подмосковье от плюс 18 до плюс 23 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
"Начавшееся вчера понижение температуры сегодня достигло своего апогея, завтра уже воздух начнет более активно прогреваться", - подчеркнул синоптик.