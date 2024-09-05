https://ria.ru/20240905/pogoda-1970697923.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 05.09.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:02

2024-09-05T08:02

2024-09-05T08:02

общество

москва

михаил леус

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столичный регион останется под влиянием антициклона, причем будет находиться практически в его центральной части. В Москве и окрестностях ожидается небольшая облачность, без осадков, в столице плюс 20 - плюс 22 градуса тепла, в Подмосковье от плюс 18 до плюс 23 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. "Начавшееся вчера понижение температуры сегодня достигло своего апогея, завтра уже воздух начнет более активно прогреваться", - подчеркнул синоптик.

https://ria.ru/20240905/pogoda-1970661464.html

москва

московская область (подмосковье)

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье)