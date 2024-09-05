https://ria.ru/20240905/ploschad-1970924473.html

Площадь пожара в Тульской области возросла до 1,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Тульской области возросла до 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 05.09.2024

Площадь пожара в Тульской области возросла до 1,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в помещении на территории АО "Пластик" в городе Узловая Тульской области возросла до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T21:26

2024-09-05T21:26

2024-09-05T21:53

происшествия

тульская область

узловая

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ТУЛА, 5 сен - РИА Новости. Площадь пожара в помещении на территории АО "Пластик" в городе Узловая Тульской области возросла до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о возгорании сооружения поступило в 18.29 мск. На место выехали восемь пожарных расчётов и автолестница для работы на верхних этажах здания. Как уточнили в региональном правительстве, на площадке загорелись ёмкости с машинным маслом. "Пятого сентября на территории производственной площадки в Узловском районе произошло возгорание ёмкостей с машинным маслом. Площадь пожара составила около 1500 квадратных метров. В тушении пожара участвуют восемь пожарных расчётов, привлекаются дополнительные силы и средства. Пострадавших и опасности перехода пожара на жилые строения нет", - говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе правительства Тульской области сообщили, что на место происшествия выехал министр региональной безопасности Сергей Косов. Также в Узловую направили лаборатории ГУ ТО "Природа" и Роспотребнадзора для взятия проб воздуха.

https://ria.ru/20240905/sterlitamak-1970918508.html

https://ria.ru/20240517/tuapse-1946588680.html

тульская область

узловая

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе в Тульской области По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом. 2024-09-05T21:26 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, узловая, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)