https://ria.ru/20240905/plennyy-1970678009.html

Пленный разведчик раскрыл план атаки ВСУ на Курскую область

Пленный разведчик раскрыл план атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 05.09.2024

Пленный разведчик раскрыл план атаки ВСУ на Курскую область

Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, первым заходивший в Курскую область при нападении ВСУ на этот регионе, раскрыл РИА Новости план этого нападения: украинские... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:38

2024-09-05T04:38

2024-09-05T08:03

специальная военная операция на украине

курская область

россия

курск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, первым заходивший в Курскую область при нападении ВСУ на этот регионе, раскрыл РИА Новости план этого нападения: украинские военные рассчитывали продвинуться на бронетехнике как можно дальше, не ввязываясь в бои. По его словам, 9-й роте 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ показывали порядок прорыва в Курскую область на земле, используя колышки, нитки и пачки сигарет. "Там около 20 коробочек было (имитирующих военную технику - ред.), четыре первых машины - это два "страйкера" (Stryker, семейство колесных американских бронированных машин - ред.), и за ними два "хаммера" (HMMWV, американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости - ред.), я в этой четверке был, я был третьим. Это как разведка была, приказ был: "Вы должны быстро передвигаться, нигде не останавливаться, в бои никакие не ввязываться, но если в вас там будут стрелять, вы можете отстреливаться только на ходу, ваша задача быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак", это 9-я рота", - рассказал собеседник агентства. Также он добавил, что наступление должно было проходить в сторону Курска на фронте шириной 20-30 километров, должно было быть задействовано четыре бригады ВСУ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970649503.html

https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html

курская область

россия

курск

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курская область, россия, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф