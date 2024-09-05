Пленный разведчик раскрыл план атаки ВСУ на Курскую область
Шкода: ВСУ рассчитывали прорваться в Курскую область, не ввязываясь в бои
© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, первым заходивший в Курскую область при нападении ВСУ на этот регионе, раскрыл РИА Новости план этого нападения: украинские военные рассчитывали продвинуться на бронетехнике как можно дальше, не ввязываясь в бои.
По его словам, 9-й роте 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ показывали порядок прорыва в Курскую область на земле, используя колышки, нитки и пачки сигарет.
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"Там около 20 коробочек было (имитирующих военную технику - ред.), четыре первых машины - это два "страйкера" (Stryker, семейство колесных американских бронированных машин - ред.), и за ними два "хаммера" (HMMWV, американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости - ред.), я в этой четверке был, я был третьим. Это как разведка была, приказ был: "Вы должны быстро передвигаться, нигде не останавливаться, в бои никакие не ввязываться, но если в вас там будут стрелять, вы можете отстреливаться только на ходу, ваша задача быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак", это 9-я рота", - рассказал собеседник агентства.
Также он добавил, что наступление должно было проходить в сторону Курска на фронте шириной 20-30 километров, должно было быть задействовано четыре бригады ВСУ.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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