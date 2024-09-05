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Пленный разведчик раскрыл план атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:38 05.09.2024 (обновлено: 08:03 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/plennyy-1970678009.html
Пленный разведчик раскрыл план атаки ВСУ на Курскую область
Пленный разведчик раскрыл план атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 05.09.2024
Пленный разведчик раскрыл план атаки ВСУ на Курскую область
Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, первым заходивший в Курскую область при нападении ВСУ на этот регионе, раскрыл РИА Новости план этого нападения: украинские... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:38
2024-09-05T08:03
специальная военная операция на украине
курская область
россия
курск
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, первым заходивший в Курскую область при нападении ВСУ на этот регионе, раскрыл РИА Новости план этого нападения: украинские военные рассчитывали продвинуться на бронетехнике как можно дальше, не ввязываясь в бои. По его словам, 9-й роте 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ показывали порядок прорыва в Курскую область на земле, используя колышки, нитки и пачки сигарет. "Там около 20 коробочек было (имитирующих военную технику - ред.), четыре первых машины - это два "страйкера" (Stryker, семейство колесных американских бронированных машин - ред.), и за ними два "хаммера" (HMMWV, американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости - ред.), я в этой четверке был, я был третьим. Это как разведка была, приказ был: "Вы должны быстро передвигаться, нигде не останавливаться, в бои никакие не ввязываться, но если в вас там будут стрелять, вы можете отстреливаться только на ходу, ваша задача быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак", это 9-я рота", - рассказал собеседник агентства. Также он добавил, что наступление должно было проходить в сторону Курска на фронте шириной 20-30 километров, должно было быть задействовано четыре бригады ВСУ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970649503.html
https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html
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курская область, россия, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Курск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Пленный разведчик раскрыл план атаки ВСУ на Курскую область

Шкода: ВСУ рассчитывали прорваться в Курскую область, не ввязываясь в бои

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, первым заходивший в Курскую область при нападении ВСУ на этот регионе, раскрыл РИА Новости план этого нападения: украинские военные рассчитывали продвинуться на бронетехнике как можно дальше, не ввязываясь в бои.
По его словам, 9-й роте 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ показывали порядок прорыва в Курскую область на земле, используя колышки, нитки и пачки сигарет.
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"Там около 20 коробочек было (имитирующих военную технику - ред.), четыре первых машины - это два "страйкера" (Stryker, семейство колесных американских бронированных машин - ред.), и за ними два "хаммера" (HMMWV, американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости - ред.), я в этой четверке был, я был третьим. Это как разведка была, приказ был: "Вы должны быстро передвигаться, нигде не останавливаться, в бои никакие не ввязываться, но если в вас там будут стрелять, вы можете отстреливаться только на ходу, ваша задача быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак", это 9-я рота", - рассказал собеседник агентства.
Также он добавил, что наступление должно было проходить в сторону Курска на фронте шириной 20-30 километров, должно было быть задействовано четыре бригады ВСУ.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКурскВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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