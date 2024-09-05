https://ria.ru/20240905/plan-1970665667.html

"Есть шанс". В США раскрыли, на что решился Запад в отношении России

"Есть шанс". В США раскрыли, на что решился Запад в отношении России - РИА Новости, 05.09.2024

"Есть шанс". В США раскрыли, на что решился Запад в отношении России

Запад хочет нанести стратегическое поражение России руками киевского режима, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T02:27

2024-09-05T02:27

2024-09-05T02:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

европа

скотт риттер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Запад хочет нанести стратегическое поражение России руками киевского режима, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel."Запад, США, Европа связали свою главную цель нанесения стратегического поражения России с украинским конфликтом. Они хотят использовать этот шанс, чтобы победить Россию", — рассказал разведчик.Он отметил, что осуществить такой план будет крайне сложно, поскольку Россия обладает ядерным арсеналом и никогда не позволит нанести себе стратегическое поражение.По мнению бывшего разведчика, политика накачивания Украины оружием провалилась, а единственной по-настоящему проигравшей стороной в этом конфликте будет сам Киев."(По окончании конфликта — Прим. ред.) у них (украинцев — Прим. ред.) может не быть Одессы, Харькова, <...> Киева, <...> у них может не быть нации", — предположил эксперт.Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такая большая страна с достаточно большим населением им была не нужна. Глава государства подчеркнул, что "у них этого никогда не получится сделать".

https://ria.ru/20240904/kiev-1970557794.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, европа, скотт риттер