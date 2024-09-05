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"Есть шанс". В США раскрыли, на что решился Запад в отношении России
"Есть шанс". В США раскрыли, на что решился Запад в отношении России - РИА Новости, 05.09.2024
"Есть шанс". В США раскрыли, на что решился Запад в отношении России
Запад хочет нанести стратегическое поражение России руками киевского режима, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:27
2024-09-05T02:27
2024-09-05T02:27
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Запад хочет нанести стратегическое поражение России руками киевского режима, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel."Запад, США, Европа связали свою главную цель нанесения стратегического поражения России с украинским конфликтом. Они хотят использовать этот шанс, чтобы победить Россию", — рассказал разведчик.Он отметил, что осуществить такой план будет крайне сложно, поскольку Россия обладает ядерным арсеналом и никогда не позволит нанести себе стратегическое поражение.По мнению бывшего разведчика, политика накачивания Украины оружием провалилась, а единственной по-настоящему проигравшей стороной в этом конфликте будет сам Киев."(По окончании конфликта — Прим. ред.) у них (украинцев — Прим. ред.) может не быть Одессы, Харькова, <...> Киева, <...> у них может не быть нации", — предположил эксперт.Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такая большая страна с достаточно большим населением им была не нужна. Глава государства подчеркнул, что "у них этого никогда не получится сделать".
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в мире, россия, сша, европа, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Европа, Скотт Риттер
"Есть шанс". В США раскрыли, на что решился Запад в отношении России
Риттер: Запад планирует нанести стратегическое поражение России руками Киева