https://ria.ru/20240905/plan-1970662877.html
Зеленскому сообщили неожиданные новости о ситуации в Курской области
Зеленскому сообщили неожиданные новости о ситуации в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024
Зеленскому сообщили неожиданные новости о ситуации в Курской области
План Владимира Зеленского, подразумевающий нападение на Курскую область с целью оттягивания российских сил с других направлений, полностью провалился, заявил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:59
2024-09-05T01:59
2024-09-05T01:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
курская область
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. План Владимира Зеленского, подразумевающий нападение на Курскую область с целью оттягивания российских сил с других направлений, полностью провалился, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive."То, что Украина сделала с собой — это нокаут. Она посчитала, что у русских <...> ограниченные ресурсы", — поделился мнением эксперт.Он добавил, что это предположение оказалось ошибочным. Численность российских войск за два с половиной года значительно увеличилась, а военное планирование Генерального штаба находится на очень высоком уровне, отметил Джонсон.Эксперт полагает, что план украинского командования в Курской области потерпел крах, поскольку ВСУ не удалось оттянуть российские силы с тех направлений, где Киев терпит серьезное поражение."Интересно, это они сами придумали такой ход или им помогала НАТО? Если люди из альянса принимали участие в планировании, это ставит под вопрос их компетентность", — резюмировал Джонсон.Утром шестого августа украинские войска попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970618910.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Курская область
Зеленскому сообщили неожиданные новости о ситуации в Курской области
Джонсон: Зеленский недооценил возможности России, когда напал на Курскую область