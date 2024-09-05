https://ria.ru/20240905/peterburg-1970909893.html

Беглов рассказал Матвиенко о новых проектах развития Петербурга

Беглов рассказал Матвиенко о новых проектах развития Петербурга - РИА Новости, 05.09.2024

Беглов рассказал Матвиенко о новых проектах развития Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел для председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко экскурсию по выставке "Мой Петербург" в историческом... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:36

2024-09-05T19:36

2024-09-05T19:36

александр беглов

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950132408_0:31:3074:1760_1920x0_80_0_0_a7c272461227e11374bf4a250fdc8efa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел для председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко экскурсию по выставке "Мой Петербург" в историческом парке "Россия - моя история" и рассказал о новых городских проектах, сообщила пресс-служба администрации губернатора. На выставке "Мой Петербург" представлены главные достижения города и его жителей за последние годы. "Город развивается масштабно, быстрыми темпами. Реализуются мега-проекты, необходимые всей стране. Экономика Петербурга уверенно растет, ликвидирован дефицит социальных объектов", - отметил губернатор. Сообщается, что Матвиенко высоко оценила идею выставки, назвав экспозицию актуальной и своевременной. "То, что здесь сделано, - просто потрясающе. Это интерактивно, креативно, содержательно и для всех возрастов. Мне кажется, что каждый петербуржец обязательно должен посетить эту выставку. Это своего рода путешествие в тот Петербург, который мы любим и знаем, который хотим видеть в будущем, город в динамичном развитии, движении. Тот Петербург, которым мы гордимся и восхищаемся, наш любимый город", - сказала Матвиенко, слова которой приводятся в сообщении. Беглов подчеркнул, что Матвиенко никогда не оставляет Петербург без внимания. "Многое, из того, что сегодня делается в Петербурге, было начато Валентиной Ивановной. Сегодня Петербург готовится совершить новый рывок. Реализуется максимальное количество мега-проектов. Они стали возможны благодаря участию президента России. Мы вдвое увеличили бюджет города - удалось достичь планки в один триллион рублей, но задача к 2030 году - увеличить его до двух триллионов", - сказал губернатор. После осмотра выставки состоялась также двусторонняя встреча Беглова и Матвиенко, в ходе которой губернатор рассказал о сегодняшней жизни города. Губернатор сообщил, что в этом году город ликвидирует дефицит социальных объектов. За прошедшие годы построено 105 школ и 221 детский сад. В течение этого года город получает 37 школ и 57 детских садов. К 1 сентября в Петербурге открыли 25 новых школьных зданий. Все они построены по "петербургскому стандарту". Он означает, что все школы оснащены двумя бассейнами, современным спортивным ядром, лингафонными кабинетами, учебно-производственными мастерскими, балетными залами и медиастудиями. Детские сады помимо бассейнов оснащают еще и соляными пещерами для укрепления здоровья маленьких петербуржцев. "Детские сады с 1 сентября у нас стали бесплатными. Теперь это тоже часть нашего "петербургского стандарта", - сказал губернатор. Он также сообщил, что за 5 лет в Северной столице модернизировано 150 поликлиник и 53 стационара. Они обеспечены современной техникой и оборудованием. "Скорая помощь" города пересела на новые машины - для этого закуплено 500 автомобилей. В каждом районе города действуют амбулаторные онкологические центры. Особый акцент делается на профилактику заболеваний. В прошлом году диспансеризацию прошли более 3 миллионов горожан. Губернатор отметил, что благодаря росту доходов бюджета город отменил индексацию городской части тарифов ЖКХ, планировавшуюся с 1 июля этого года. По его словам, в социальной политике Петербург ориентируется на сохранение и введение новых высоких петербургских стандартов. В городе проживает более 1 миллиона региональных льготников. Многие из мер оказываемой им поддержки не имеют аналогов в других регионах. В частности, недавно решено, что проезд для льготников на пригородных автобусах будет бесплатным на протяжении всего дачного сезона. Беглов также рассказал, что город постоянно усиливает меры поддержки ветеранов и блокадников, участников СВО и их семей.За каждой семьёй закреплён персональный социальный куратор, который находится на постоянной связи с ней и с органами исполнительной власти. Он напомнил, что в июле президент России поддержал новую социальную программу Петербурга "Серебряный возраст". Это будет еще один новый социальный стандарт. Он направлен на рост качества медицинского сопровождения людей старшего поколения для сохранения их активного участия в жизни города. В рамках программы создаются 18 "серебряных" центров во всех районах города и четыре общегородских. Также формируется система профессиональной переподготовки людей "серебряного" возраста. Они учатся на педагогов, экскурсоводов, сиделок и по другим специальностям. "Программа экономического и социального развития Петербурга до 2030 года - очень амбициозная, масштабная программа. Проработанная, просчитанная. Это не некий набор пожеланий, а серьезный документ, который уже начал реализовываться. В нем сделан акцент на развитие социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры, логистики, чтобы развивать те узлы, которые сложились сегодня. Это и скоростные магистрали, и новый туристический кластер - всего не перечислить", – отметила Матвиенко. "Лидерство присуще нашему городу исторически. Он был так задуман и создан. Мы хотим, чтобы сохраняя свою уникальность, свое огромное культурное и историческое наследие, наш город становился еще более современным, комфортным, удобным для жизни - мегаполисом XXI века", - сказал Беглов.

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр беглов, санкт-петербург, россия