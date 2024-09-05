https://ria.ru/20240905/peskov-1970788345.html

Песков удивился, что США лишь сейчас ввели санкции против "России сегодня"

Песков удивился, что США лишь сейчас ввели санкции против "России сегодня" - РИА Новости, 05.09.2024

Песков удивился, что США лишь сейчас ввели санкции против "России сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что удивился, почему США только сейчас ввели санкции против международной медиагруппы "России... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:20

2024-09-05T12:20

2024-09-05T19:12

владивосток

дмитрий песков

маргарита симоньян

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что удивился, почему США только сейчас ввели санкции против международной медиагруппы "России сегодня". "Я честно говоря удивился, я думал вы давно под санкциями. Вопрос - почему только сейчас", - сказал он на "полях" ВЭФ. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/gosduma-1970782719.html

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владивосток, дмитрий песков, маргарита симоньян, дальневосточный федеральный университет