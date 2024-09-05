https://ria.ru/20240905/peskov-1970788345.html
Песков удивился, что США лишь сейчас ввели санкции против "России сегодня"
Песков удивился, что США лишь сейчас ввели санкции против "России сегодня" - РИА Новости, 05.09.2024
Песков удивился, что США лишь сейчас ввели санкции против "России сегодня"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что удивился, почему США только сейчас ввели санкции против международной медиагруппы "России... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:20
2024-09-05T12:20
2024-09-05T19:12
владивосток
дмитрий песков
маргарита симоньян
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970789036_0:377:2935:2028_1920x0_80_0_0_177adf084b5856a062fc8024b3c4f572.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что удивился, почему США только сейчас ввели санкции против международной медиагруппы "России сегодня". "Я честно говоря удивился, я думал вы давно под санкциями. Вопрос - почему только сейчас", - сказал он на "полях" ВЭФ. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/gosduma-1970782719.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970789036_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_1cf28a40b13a5ce06c441cf844f0c50a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, дмитрий песков, маргарита симоньян, дальневосточный федеральный университет
Владивосток, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, Дальневосточный федеральный университет
Песков удивился, что США лишь сейчас ввели санкции против "России сегодня"
Песков думал, что США ужа давно ввели санкции против "России сегодня"
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что удивился, почему США только сейчас ввели санкции против международной медиагруппы "России сегодня".
"Я честно говоря удивился, я думал вы давно под санкциями. Вопрос - почему только сейчас", - сказал он на "полях" ВЭФ.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.