https://ria.ru/20240905/peskov-1970714365.html

Индия может сподвигнуть Украину к выходу на переговоры, заявил Песков

Индия может сподвигнуть Украину к выходу на переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2024

Индия может сподвигнуть Украину к выходу на переговоры, заявил Песков

Премьер-министр Индии Нарендра Моди свободно общается с Москвой, Киевом и Вашингтоном - Индия имеет возможность использовать свое влияние, чтобы сподвигнуть США РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:01

2024-09-05T09:01

2024-09-05T09:01

индия

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди свободно общается с Москвой, Киевом и Вашингтоном - Индия имеет возможность использовать свое влияние, чтобы сподвигнуть США и Украину к выходу на мирное урегулирование, но предпосылок пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Моди свободно общается и с Путиным, и с Зеленским, и с американцами. Действительно, это дает хорошие шансы для Индии использовать свой вес в мировых делах, использовать свое влияние для того, чтобы сподвигнуть как минимум американцев и украинцев к большей политической воле на выход на мирный трек урегулирования", - сообщил Песков в интервью газете "Известия" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Он добавил, что конкретных планов сейчас пока нет. "Предпосылок для переговоров сейчас мы не видим", - отметил Песков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/peskov-1970706470.html

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индия, дмитрий песков, нарендра моди, дальневосточный федеральный университет, украина, россия, сша, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)