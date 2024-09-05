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Индия может сподвигнуть Украину к выходу на переговоры, заявил Песков
Индия может сподвигнуть Украину к выходу на переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2024
Индия может сподвигнуть Украину к выходу на переговоры, заявил Песков
Премьер-министр Индии Нарендра Моди свободно общается с Москвой, Киевом и Вашингтоном - Индия имеет возможность использовать свое влияние, чтобы сподвигнуть США РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:01
2024-09-05T09:01
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди свободно общается с Москвой, Киевом и Вашингтоном - Индия имеет возможность использовать свое влияние, чтобы сподвигнуть США и Украину к выходу на мирное урегулирование, но предпосылок пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Моди свободно общается и с Путиным, и с Зеленским, и с американцами. Действительно, это дает хорошие шансы для Индии использовать свой вес в мировых делах, использовать свое влияние для того, чтобы сподвигнуть как минимум американцев и украинцев к большей политической воле на выход на мирный трек урегулирования", - сообщил Песков в интервью газете "Известия" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Он добавил, что конкретных планов сейчас пока нет. "Предпосылок для переговоров сейчас мы не видим", - отметил Песков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
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индия, дмитрий песков, нарендра моди, дальневосточный федеральный университет, украина, россия, сша, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Индия, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, Дальневосточный федеральный университет, Украина, Россия, США, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Индия может сподвигнуть Украину к выходу на переговоры, заявил Песков
Песков: Моди может сподвигнуть Украину и США к мирному урегулированию