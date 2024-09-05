https://ria.ru/20240905/peskov-1970699685.html

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной - РИА Новости, 05.09.2024

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

Конкретных планов насчет посредничества премьера Индии Нарендры Моди в возможных переговорах между Россией и Украиной пока нет, Москва сейчас не видит... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:16

2024-09-05T08:16

2024-09-05T09:43

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

индия

нарендра моди

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Конкретных планов насчет посредничества премьера Индии Нарендры Моди в возможных переговорах между Россией и Украиной пока нет, Москва сейчас не видит предпосылок для мирных переговоров с Киевом, заявил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях ВЭФ."Конкретных каких-то планов нет, да и вряд ли они сейчас могут существовать. Потому что, конечно, предпосылок для переговоров сейчас мы не видим", - заявил Песков, говоря о том, может ли Моди стать посредником в возможных переговорах.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.

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украина, россия, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , индия, нарендра моди, в мире