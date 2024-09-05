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Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 05.09.2024 (обновлено: 09:43 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/peskov-1970699685.html
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной - РИА Новости, 05.09.2024
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной
Конкретных планов насчет посредничества премьера Индии Нарендры Моди в возможных переговорах между Россией и Украиной пока нет, Москва сейчас не видит... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:16
2024-09-05T09:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
индия
нарендра моди
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Конкретных планов насчет посредничества премьера Индии Нарендры Моди в возможных переговорах между Россией и Украиной пока нет, Москва сейчас не видит предпосылок для мирных переговоров с Киевом, заявил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях ВЭФ."Конкретных каких-то планов нет, да и вряд ли они сейчас могут существовать. Потому что, конечно, предпосылок для переговоров сейчас мы не видим", - заявил Песков, говоря о том, может ли Моди стать посредником в возможных переговорах.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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украина, россия, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , индия, нарендра моди, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Индия, Нарендра Моди, В мире
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

Песков: Россия не видит сейчас предпосылок для мирных переговоров с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Конкретных планов насчет посредничества премьера Индии Нарендры Моди в возможных переговорах между Россией и Украиной пока нет, Москва сейчас не видит предпосылок для мирных переговоров с Киевом, заявил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях ВЭФ.
"Конкретных каких-то планов нет, да и вряд ли они сейчас могут существовать. Потому что, конечно, предпосылок для переговоров сейчас мы не видим", - заявил Песков, говоря о том, может ли Моди стать посредником в возможных переговорах.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)ИндияНарендра МодиВ мире
 
 
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