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Экономика России прошла пик перегрева, заявил Греф - РИА Новости, 05.09.2024
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07:31 05.09.2024 (обновлено: 08:40 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/peregrev-1970692765.html
Экономика России прошла пик перегрева, заявил Греф
Экономика России прошла пик перегрева, заявил Греф - РИА Новости, 05.09.2024
Экономика России прошла пик перегрева, заявил Греф
Российская экономика все еще находится в состоянии перегрева, но его пик уже пройден, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:31
2024-09-05T08:40
экономика
россия
владивосток
герман греф
сбербанк россии
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российская экономика все еще находится в состоянии перегрева, но его пик уже пройден, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума. "Перегрев как таковой сохраняется, но динамика его сейчас стабилизировалась", - прокомментировал глава Сбербанка вопрос о стадии перегрева экономики. Он отметил, что поскольку безработица все еще сохраняется на очень низком уровне - 2,4%, а загрузка производственных мощностей составляет 81%, рано говорить, что экономика выходит из состояния перегрева. "Но то, что сейчас мы видим стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей, это говорит о том, что все же мы пик прошли", - считает Греф. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, владивосток, герман греф, сбербанк россии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк России, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Экономика России прошла пик перегрева, заявил Греф

Греф заявил, что экономика России прошла пик перегрева

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российская экономика все еще находится в состоянии перегрева, но его пик уже пройден, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.
«
"Перегрев как таковой сохраняется, но динамика его сейчас стабилизировалась", - прокомментировал глава Сбербанка вопрос о стадии перегрева экономики.
Он отметил, что поскольку безработица все еще сохраняется на очень низком уровне - 2,4%, а загрузка производственных мощностей составляет 81%, рано говорить, что экономика выходит из состояния перегрева.
"Но то, что сейчас мы видим стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей, это говорит о том, что все же мы пик прошли", - считает Греф.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф
Вчера, 07:27
 
ЭкономикаРоссияВладивостокГерман ГрефСбербанк РоссииЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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