https://ria.ru/20240905/peregrev-1970692765.html

Экономика России прошла пик перегрева, заявил Греф

Экономика России прошла пик перегрева, заявил Греф - РИА Новости, 05.09.2024

Экономика России прошла пик перегрева, заявил Греф

Российская экономика все еще находится в состоянии перегрева, но его пик уже пройден, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:31

2024-09-05T07:31

2024-09-05T08:40

экономика

россия

владивосток

герман греф

сбербанк россии

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476116_84:0:3056:1672_1920x0_80_0_0_b2948316f10eafbbe6e706ba8e9e83b7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российская экономика все еще находится в состоянии перегрева, но его пик уже пройден, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума. "Перегрев как таковой сохраняется, но динамика его сейчас стабилизировалась", - прокомментировал глава Сбербанка вопрос о стадии перегрева экономики. Он отметил, что поскольку безработица все еще сохраняется на очень низком уровне - 2,4%, а загрузка производственных мощностей составляет 81%, рано говорить, что экономика выходит из состояния перегрева. "Но то, что сейчас мы видим стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей, это говорит о том, что все же мы пик прошли", - считает Греф. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/inflyatsiya-1970692319.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, герман греф, сбербанк россии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)