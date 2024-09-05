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В Китае раскрыли, когда будут результаты переговоров по платежам с Россией - РИА Новости, 05.09.2024
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04:19 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/peregovory-1970676364.html
В Китае раскрыли, когда будут результаты переговоров по платежам с Россией
В Китае раскрыли, когда будут результаты переговоров по платежам с Россией - РИА Новости, 05.09.2024
В Китае раскрыли, когда будут результаты переговоров по платежам с Россией
Результаты переговоров между Россией и Китаем по платежам будут видны в ближайшем будущем, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:19
2024-09-05T04:19
экономика
россия
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Результаты переговоров между Россией и Китаем по платежам будут видны в ближайшем будущем, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Он отметил, что санкции мешают платежам в российско-китайской торговле. "Но между правительствами проведены переговоры с привлечением специалистов и платформ. Очевидно, скоро будет результат. Проблемы взаиморасчетов не должны мешать росту товарооборота между нашими странами", — сказал он. По его словам, уже "есть приемлемые варианты". "К тому же изучаются возможности бартерных сделок", — сказал Чжоу Лицюнь и напомнил, что у России и КНР есть опыт бартерных сделок во взаимных расчетах. "Нужно создавать соответствующие площадки, в том числе с российской стороны, а также их связи с теми банками, которые не имеют большого бизнеса на Западе и могли бы спокойно работать без риска попадания под санкции. Нужно пытаться. Все что может принести пользу, нужно применять", — сказал он.
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экономика, россия, китай, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Китай, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Китае раскрыли, когда будут результаты переговоров по платежам с Россией

Союз предпринимателей КНР: результаты переговоров по платежам с РФ будут скоро

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Результаты переговоров между Россией и Китаем по платежам будут видны в ближайшем будущем, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
Он отметил, что санкции мешают платежам в российско-китайской торговле.
«
"Но между правительствами проведены переговоры с привлечением специалистов и платформ. Очевидно, скоро будет результат. Проблемы взаиморасчетов не должны мешать росту товарооборота между нашими странами", — сказал он.
По его словам, уже "есть приемлемые варианты". "К тому же изучаются возможности бартерных сделок", — сказал Чжоу Лицюнь и напомнил, что у России и КНР есть опыт бартерных сделок во взаимных расчетах.
"Нужно создавать соответствующие площадки, в том числе с российской стороны, а также их связи с теми банками, которые не имеют большого бизнеса на Западе и могли бы спокойно работать без риска попадания под санкции. Нужно пытаться. Все что может принести пользу, нужно применять", — сказал он.
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ЭкономикаРоссияКитайВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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