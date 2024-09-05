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Тайм-аут в отношениях: когда, зачем и на какой срок его стоит брать

Тайм-аут в отношениях: когда, зачем и на какой срок его стоит брать - РИА Новости, 05.09.2024

Тайм-аут в отношениях: когда, зачем и на какой срок его стоит брать

Нередко парам, у которых часто возникают ссоры, советуют взять "тайм-аут". Но сколько должна длится такая пауза в отношениях, чтобы обоим было комфортно? В каких ситуациях стоит объявлять тайм-аут и о чём важно подумать в этот период. И что делать, если такая пауза привела к игнорированию и избеганию партнера?

2024-09-05T12:00

2024-09-05T12:00

2024-09-05T12:00

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Тайм-аут в отношениях: когда, зачем и на какой срок его стоит брать Нередко парам, у которых часто возникают ссоры, советуют взять "тайм-аут". Но сколько должна длится такая пауза в отношениях, чтобы обоим было комфортно? В каких ситуациях стоит объявлять тайм-аут и о чём важно подумать в этот период. И что делать, если такая пауза привела к игнорированию и избеганию партнера? audio/mpeg

Тайм-аут в отношениях: когда, зачем и на какой срок его стоит брать Нередко парам, у которых часто возникают ссоры, советуют взять "тайм-аут". Но сколько должна длится такая пауза в отношениях, чтобы обоим было комфортно? В каких ситуациях стоит объявлять тайм-аут и о чём важно подумать в этот период. И что делать, если такая пауза привела к игнорированию и избеганию партнера? audio/mpeg

Эксперт эпизода — практикующий психолог, популяризатор науки и лектор, автор Telegram-канала "Диалоги о психологии" Мария Макаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина ПанинаПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Ярослав Яценко, Кирилл Нечаев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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