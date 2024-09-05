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Тайм-аут в отношениях: когда, зачем и на какой срок его стоит брать
Тайм-аут в отношениях: когда, зачем и на какой срок его стоит брать - РИА Новости, 05.09.2024
Тайм-аут в отношениях: когда, зачем и на какой срок его стоит брать
Нередко парам, у которых часто возникают ссоры, советуют взять "тайм-аут". Но сколько должна длится такая пауза в отношениях, чтобы обоим было комфортно? В каких ситуациях стоит объявлять тайм-аут и о чём важно подумать в этот период. И что делать, если такая пауза привела к игнорированию и избеганию партнера?
2024-09-05T12:00
2024-09-05T12:00
2024-09-05T12:00
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любовь
любовь
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личный опыт
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Тайм-аут в отношениях: когда, зачем и на какой срок его стоит брать
Нередко парам, у которых часто возникают ссоры, советуют взять "тайм-аут". Но сколько должна длится такая пауза в отношениях, чтобы обоим было комфортно? В каких ситуациях стоит объявлять тайм-аут и о чём важно подумать в этот период. И что делать, если такая пауза привела к игнорированию и избеганию партнера?
audio/mpeg
Тайм-аут в отношениях: когда, зачем и на какой срок его стоит брать
Нередко парам, у которых часто возникают ссоры, советуют взять "тайм-аут". Но сколько должна длится такая пауза в отношениях, чтобы обоим было комфортно? В каких ситуациях стоит объявлять тайм-аут и о чём важно подумать в этот период. И что делать, если такая пауза привела к игнорированию и избеганию партнера?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — практикующий психолог, популяризатор науки и лектор, автор Telegram-канала "Диалоги о психологии" Мария Макаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина ПанинаПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Ярослав Яценко, Кирилл Нечаев
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Тайм-аут в отношениях: когда, зачем и на какой срок его стоит брать
Нередко парам, у которых часто возникают ссоры, советуют взять "тайм-аут". Но сколько должна длится такая пауза в отношениях, чтобы обоим было комфортно? В каких ситуациях стоит объявлять тайм-аут и о чём важно подумать в этот период. И что делать, если такая пауза привела к игнорированию и избеганию партнера?