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Денис Паслер открыл в Оренбурге центр "Эрмитаж-Евразия"

Денис Паслер открыл в Оренбурге центр "Эрмитаж-Евразия" - РИА Новости, 05.09.2024

Денис Паслер открыл в Оренбурге центр "Эрмитаж-Евразия"

В четверг в Оренбурге состоялась торжественная церемония открытия центра "Эрмитаж-Евразия", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:29

2024-09-05T18:29

2024-09-05T18:29

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

михаил пиотровский

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В четверг в Оренбурге состоялась торжественная церемония открытия центра "Эрмитаж-Евразия", сообщает пресс-служба правительства региона. В мероприятии приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер и заведующий отделом истории русской культуры Государственного Эрмитажа Вячеслав Федоров. Оренбургская область стала пятым регионом страны, где на регулярной основе будут экспонироваться шедевры главного музея России. "Открытие центра-спутника главного музея страны – масштабное событие для всего Оренбуржья, для сферы культуры, туризма. Мы уделяем значительное внимание поддержке культуры. За пять лет консолидированный бюджет сферы вырос в два раза – с 4,3 миллиарда до 8,6 миллиарда рублей. Инвестиционная составляющая увеличилась более чем в три раза. Это наша системная работа, которую обязательно продолжим. Благодарен Михаилу Борисовичу Пиотровскому за поддержку. Он увидел культурный потенциал региона, оценил возможности наших музейных работников. Благодарю всех, кто участвовал в создании Эрмитажа, желаю процветания и интересных проектов новому музейному пространству Оренбуржья", – приводит пресс-служба слова Паслера. Отмечается, что новый центр – это уникальное выставочное пространство, которое включает большой зал для размещения сменных выставок Государственного Эрмитажа, единственную в мире Яшмовую комнату, созданную оренбургскими мастерами из живописной орской яшмы. В музее находится публичная библиотека искусств, мемориальное пространство, посвященное истории семьи Пиотровских в Оренбурге, и зал с экспозицией наивной живописи из уникальной коллекции Оренбургского государственного музея изобразительных искусств. От имени директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского гостей приветствовал заведующий отделом Государственного Эрмитажа Вячеслав Федоров. "Поздравляю вас с открытием музея-спутника и желаю успехов во всех начинаниях. Уверен, что Оренбург достоин стать одним из культурных центров страны как город с особой историей. Открытие "Эрмитажа-Евразии" – важная веха в жизни Оренбуржья. Он позволит экспонировать шедевры мирового искусства из коллекции государственного музея. Мы высоко ценим вклад губернатора и Оренбургского государственного музея изобразительных искусств в появление новой культурной единицы на карте страны, образованной в результате плодотворного сотрудничества и взаимного доверия", - сказал он. На первой экскурсии для гостей торжественной церемонии состоялась презентация тематических коллекций Яшмовой комнаты. В библиотеке искусств губернатор оставил первую запись в Книге почетных гостей. Первая выставка культурного центра – "Карл Брюллов и его эпоха" из коллекции Государственного Эрмитажа. На ней представлено 58 картин 23 русских и иностранных художников, работавших в 1830–1850 годы. 23 картины экспонируются впервые, многие - с новыми атрибуциями и датировками.

https://ria.ru/20240905/orenburzhe-1970898432.html

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оренбургская область, денис паслер, михаил пиотровский, карл брюллов, государственный эрмитаж, оренбург, россия