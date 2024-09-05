Денис Паслер открыл в Оренбурге центр "Эрмитаж-Евразия"
Денис Паслер открыл в Оренбурге центр "Эрмитаж-Евразия"
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиТоржественная церемония открытия центра "Эрмитаж-Евразия" в Оренбурге
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
Торжественная церемония открытия центра "Эрмитаж-Евразия" в Оренбурге
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В четверг в Оренбурге состоялась торжественная церемония открытия центра "Эрмитаж-Евразия", сообщает пресс-служба правительства региона.
В мероприятии приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер и заведующий отделом истории русской культуры Государственного Эрмитажа Вячеслав Федоров.
Оренбургская область стала пятым регионом страны, где на регулярной основе будут экспонироваться шедевры главного музея России.
"Открытие центра-спутника главного музея страны – масштабное событие для всего Оренбуржья, для сферы культуры, туризма. Мы уделяем значительное внимание поддержке культуры. За пять лет консолидированный бюджет сферы вырос в два раза – с 4,3 миллиарда до 8,6 миллиарда рублей. Инвестиционная составляющая увеличилась более чем в три раза. Это наша системная работа, которую обязательно продолжим. Благодарен Михаилу Борисовичу Пиотровскому за поддержку. Он увидел культурный потенциал региона, оценил возможности наших музейных работников. Благодарю всех, кто участвовал в создании Эрмитажа, желаю процветания и интересных проектов новому музейному пространству Оренбуржья", – приводит пресс-служба слова Паслера.
Отмечается, что новый центр – это уникальное выставочное пространство, которое включает большой зал для размещения сменных выставок Государственного Эрмитажа, единственную в мире Яшмовую комнату, созданную оренбургскими мастерами из живописной орской яшмы. В музее находится публичная библиотека искусств, мемориальное пространство, посвященное истории семьи Пиотровских в Оренбурге, и зал с экспозицией наивной живописи из уникальной коллекции Оренбургского государственного музея изобразительных искусств.
От имени директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского гостей приветствовал заведующий отделом Государственного Эрмитажа Вячеслав Федоров.
"Поздравляю вас с открытием музея-спутника и желаю успехов во всех начинаниях. Уверен, что Оренбург достоин стать одним из культурных центров страны как город с особой историей. Открытие "Эрмитажа-Евразии" – важная веха в жизни Оренбуржья. Он позволит экспонировать шедевры мирового искусства из коллекции государственного музея. Мы высоко ценим вклад губернатора и Оренбургского государственного музея изобразительных искусств в появление новой культурной единицы на карте страны, образованной в результате плодотворного сотрудничества и взаимного доверия", - сказал он.
На первой экскурсии для гостей торжественной церемонии состоялась презентация тематических коллекций Яшмовой комнаты. В библиотеке искусств губернатор оставил первую запись в Книге почетных гостей.
Первая выставка культурного центра – "Карл Брюллов и его эпоха" из коллекции Государственного Эрмитажа. На ней представлено 58 картин 23 русских и иностранных художников, работавших в 1830–1850 годы. 23 картины экспонируются впервые, многие - с новыми атрибуциями и датировками.
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