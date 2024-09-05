Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области начали формировать добровольческий отряд - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/otryad-1970692164.html
В Белгородской области начали формировать добровольческий отряд
В Белгородской области начали формировать добровольческий отряд - РИА Новости, 05.09.2024
В Белгородской области начали формировать добровольческий отряд
Минобороны РФ совместно с руководством Белгородской области приступили к формированию добровольческого отряда "Барс-Белгород", сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:27
2024-09-05T07:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963004674_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_f8c1150e285efd5c424281347206cd59.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минобороны РФ совместно с руководством Белгородской области приступили к формированию добровольческого отряда "Барс-Белгород", сообщили в военном ведомстве. "В связи с ростом напряженности, постоянными обстрелами приграничных районов и угрозой населению Белгородской области со стороны вооруженных формирований Украины, в целях защиты жизни и здоровья граждан, Министерством обороны Российской Федерации совместно с Администрацией Губернатора Белгородской области формируется добровольческий отряд "Барс-Белгород", - говорится в сообщении. Отмечается, что на отряд будут возложены охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО. Задачи новый отряд будет выполнять только на территории Белгородской области. "В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческого отряда "Барс-Белгород". Подготовка организована от легкого к сложному: выполняются стрельбы из стрелкового оружия, метание боевых гранат, ведение огня с открытых и закрытых огневых позиций, действия в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки, организация управления в ходе выполнения задач", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240905/naemniki-1970691008.html
https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963004674_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_5fccf09f1c9d47827fccaffa774f5f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Белгородской области начали формировать добровольческий отряд

Минобороны приступило к формированию добровольческого отряда "Барс-Белгород"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка бойцов добровольческого корпуса
Подготовка бойцов добровольческого корпуса - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Подготовка бойцов добровольческого корпуса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минобороны РФ совместно с руководством Белгородской области приступили к формированию добровольческого отряда "Барс-Белгород", сообщили в военном ведомстве.
"В связи с ростом напряженности, постоянными обстрелами приграничных районов и угрозой населению Белгородской области со стороны вооруженных формирований Украины, в целях защиты жизни и здоровья граждан, Министерством обороны Российской Федерации совместно с Администрацией Губернатора Белгородской области формируется добровольческий отряд "Барс-Белгород", - говорится в сообщении.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В украинской армии остается все меньше украинцев, заявил Сальдо
Вчера, 07:16
Отмечается, что на отряд будут возложены охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО. Задачи новый отряд будет выполнять только на территории Белгородской области.
"В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческого отряда "Барс-Белгород". Подготовка организована от легкого к сложному: выполняются стрельбы из стрелкового оружия, метание боевых гранат, ведение огня с открытых и закрытых огневых позиций, действия в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки, организация управления в ходе выполнения задач", - уточнили в МО РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на российские удары
4 сентября, 22:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала