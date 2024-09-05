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В Белгородской области начали формировать добровольческий отряд

В Белгородской области начали формировать добровольческий отряд - РИА Новости, 05.09.2024

В Белгородской области начали формировать добровольческий отряд

Минобороны РФ совместно с руководством Белгородской области приступили к формированию добровольческого отряда "Барс-Белгород", сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:27

2024-09-05T07:27

2024-09-05T07:27

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минобороны РФ совместно с руководством Белгородской области приступили к формированию добровольческого отряда "Барс-Белгород", сообщили в военном ведомстве. "В связи с ростом напряженности, постоянными обстрелами приграничных районов и угрозой населению Белгородской области со стороны вооруженных формирований Украины, в целях защиты жизни и здоровья граждан, Министерством обороны Российской Федерации совместно с Администрацией Губернатора Белгородской области формируется добровольческий отряд "Барс-Белгород", - говорится в сообщении. Отмечается, что на отряд будут возложены охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО. Задачи новый отряд будет выполнять только на территории Белгородской области. "В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческого отряда "Барс-Белгород". Подготовка организована от легкого к сложному: выполняются стрельбы из стрелкового оружия, метание боевых гранат, ведение огня с открытых и закрытых огневых позиций, действия в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки, организация управления в ходе выполнения задач", - уточнили в МО РФ.

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