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В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров - РИА Новости, 05.09.2024
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
В Новороссийске отражают удар безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:34
2024-09-05T02:34
2024-09-05T02:49
специальная военная операция на украине
новороссийск
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Новороссийске отражают удар безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале."Идет отражение атаки безэкипажных катеров", — написал он.Ранее Кравченко сообщил, что в городе объявили опасность атаки морских дронов.Накануне российская армия сорвала попытку киевского режима совершить террористический акт. Вертолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
Глава Новороссийска: в городе идет отражение атаки безэкипажных катеров