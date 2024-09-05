https://ria.ru/20240905/otrazhenie-1970666871.html

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров - РИА Новости, 05.09.2024

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

В Новороссийске отражают удар безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T02:34

2024-09-05T02:34

2024-09-05T02:49

специальная военная операция на украине

новороссийск

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

краснодарский край

андрей кравченко (государственный служащий)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Новороссийске отражают удар безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале."Идет отражение атаки безэкипажных катеров", — написал он.Ранее Кравченко сообщил, что в городе объявили опасность атаки морских дронов.Накануне российская армия сорвала попытку киевского режима совершить террористический акт. Вертолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

россия

краснодарский край

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2024

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новороссийск, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)