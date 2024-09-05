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В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:34 05.09.2024 (обновлено: 02:49 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/otrazhenie-1970666871.html
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров - РИА Новости, 05.09.2024
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
В Новороссийске отражают удар безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:34
2024-09-05T02:49
специальная военная операция на украине
новороссийск
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Новороссийске отражают удар безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале."Идет отражение атаки безэкипажных катеров", — написал он.Ранее Кравченко сообщил, что в городе объявили опасность атаки морских дронов.Накануне российская армия сорвала попытку киевского режима совершить террористический акт. Вертолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
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новороссийск, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

Глава Новороссийска: в городе идет отражение атаки безэкипажных катеров

© Фото : Минобороны РоссииМногофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота
Многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Минобороны России
Многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Новороссийске отражают удар безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
"Идет отражение атаки безэкипажных катеров", — написал он.
Ранее Кравченко сообщил, что в городе объявили опасность атаки морских дронов.
Накануне российская армия сорвала попытку киевского режима совершить террористический акт. Вертолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияКраснодарский крайАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
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