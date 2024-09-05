https://ria.ru/20240905/otravleniya-1970931610.html

В Карелии арестовали предпринимателя, виновного в отравлении 80 человек

В Карелии арестовали предпринимателя, виновного в отравлении 80 человек - РИА Новости, 05.09.2024

В Карелии арестовали предпринимателя, виновного в отравлении 80 человек

Индивидуальный предприниматель из Карелии, шаурмой которого отравились более 80 человек, заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T23:02

2024-09-05T23:02

2024-09-05T23:02

происшествия

сегежа

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вспышка кишечной инфекции в кбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Карелии, шаурмой которого отравились более 80 человек, заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. "Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. Ранее по факту массового отравления жителей города Сегежи возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, в период с 30 августа по 3 сентября в центральную районную больницу в городе Сегеже с признаками пищевого отравления были госпитализированы 11 местных жителей, в том числе дети. Все пострадавшие пояснили, что приобретали готовые продукты питания в одном из торговых павильонов города, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Он был задержан, по месту жительства и в павильоне проведены обыски. По данным Минздрава республики, 80 человек обратились за медицинской помощью после употребления шавермы в городе Сегежа. Региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что по результатам лабораторных исследований в материалах от первых трех отравившихся обнаружена сальмонелла. Были организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторное исследование материала от отравившихся и контактных лиц, проведен отбор проб готовой продукции, воды, сырья у ИП, оказывающего услуги по изготовлению и продаже шавермы. В связи с выявленными грубыми нарушениями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения управлением составлен протокол о временном запрете деятельности ИП, материалы переданы в суд.

https://ria.ru/20240904/svideteli-1970400270.html

https://ria.ru/20240903/otravlenie-1970330200.html

сегежа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сегежа, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вспышка кишечной инфекции в кбр