Рейтинг@Mail.ru
В Карелии арестовали предпринимателя, виновного в отравлении 80 человек - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/otravleniya-1970931610.html
В Карелии арестовали предпринимателя, виновного в отравлении 80 человек
В Карелии арестовали предпринимателя, виновного в отравлении 80 человек - РИА Новости, 05.09.2024
В Карелии арестовали предпринимателя, виновного в отравлении 80 человек
Индивидуальный предприниматель из Карелии, шаурмой которого отравились более 80 человек, заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T23:02
2024-09-05T23:02
происшествия
сегежа
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вспышка кишечной инфекции в кбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Карелии, шаурмой которого отравились более 80 человек, заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. "Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. Ранее по факту массового отравления жителей города Сегежи возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, в период с 30 августа по 3 сентября в центральную районную больницу в городе Сегеже с признаками пищевого отравления были госпитализированы 11 местных жителей, в том числе дети. Все пострадавшие пояснили, что приобретали готовые продукты питания в одном из торговых павильонов города, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Он был задержан, по месту жительства и в павильоне проведены обыски. По данным Минздрава республики, 80 человек обратились за медицинской помощью после употребления шавермы в городе Сегежа. Региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что по результатам лабораторных исследований в материалах от первых трех отравившихся обнаружена сальмонелла. Были организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторное исследование материала от отравившихся и контактных лиц, проведен отбор проб готовой продукции, воды, сырья у ИП, оказывающего услуги по изготовлению и продаже шавермы. В связи с выявленными грубыми нарушениями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения управлением составлен протокол о временном запрете деятельности ИП, материалы переданы в суд.
https://ria.ru/20240904/svideteli-1970400270.html
https://ria.ru/20240903/otravlenie-1970330200.html
сегежа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сегежа, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вспышка кишечной инфекции в кбр
Происшествия, Сегежа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вспышка кишечной инфекции в КБР
В Карелии арестовали предпринимателя, виновного в отравлении 80 человек

СК РФ: в Карелии арестовали предпринимателя, виновного в отравлении 80 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Карелии, шаурмой которого отравились более 80 человек, заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
По делу о массовом отравлении фасолью допросили 73 свидетеля
4 сентября, 06:16
Ранее по факту массового отравления жителей города Сегежи возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, в период с 30 августа по 3 сентября в центральную районную больницу в городе Сегеже с признаками пищевого отравления были госпитализированы 11 местных жителей, в том числе дети. Все пострадавшие пояснили, что приобретали готовые продукты питания в одном из торговых павильонов города, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Он был задержан, по месту жительства и в павильоне проведены обыски.
По данным Минздрава республики, 80 человек обратились за медицинской помощью после употребления шавермы в городе Сегежа. Региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что по результатам лабораторных исследований в материалах от первых трех отравившихся обнаружена сальмонелла. Были организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторное исследование материала от отравившихся и контактных лиц, проведен отбор проб готовой продукции, воды, сырья у ИП, оказывающего услуги по изготовлению и продаже шавермы. В связи с выявленными грубыми нарушениями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения управлением составлен протокол о временном запрете деятельности ИП, материалы переданы в суд.
Автомобиль скорой медицинской помощи на дороге - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Кабардино-Балкарии завели дело после массового отравления в городе Баксан
3 сентября, 17:45
 
ПроисшествияСегежаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вспышка кишечной инфекции в КБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала