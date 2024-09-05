https://ria.ru/20240905/otkrytie-1970894353.html
"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре
"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре - РИА Новости, 05.09.2024
"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре
Онлайн-переход розничных клиентов из банка "Открытие" в ВТБ должен завершиться в декабре текущего года, сообщает пресс-служба "Открытия". РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:08
2024-09-05T18:08
2024-09-05T18:47
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
открытие (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775118981_0:232:3067:1957_1920x0_80_0_0_f64113594d0a45404a06fec95a1f400d.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Онлайн-переход розничных клиентов из банка "Открытие" в ВТБ должен завершиться в декабре текущего года, сообщает пресс-служба "Открытия".Дистанционный перевод средств в процессе объединения двух банков будет доступен до конца 2024 года. Перевыпускать дебетовые и зарплатные карты клиентам "Открытия" для этого не требуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод средств в ВТБ, проходит в дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе. На сегодняшний день в ВТБ уже переведено 85% кредитного портфеля "Открытия", говорится в сообщении."Команда объединенного банка провела огромную работу, запустив в конце мая полностью цифровой путь для перехода розничных клиентов из "Открытия" в ВТБ, которым уже воспользовались 1,2 миллиона человек. <…>", - отметил заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Юрий Андресов, слова которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20240905/vtb-1970779333.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775118981_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_3243357a036d0593a4d28b68111e0183.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф — 2024 (восточный экономический форум) , открытие (банк)
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Открытие (банк)
"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре
"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре