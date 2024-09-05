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"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре - РИА Новости, 05.09.2024
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18:08 05.09.2024 (обновлено: 18:47 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/otkrytie-1970894353.html
"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре
"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре - РИА Новости, 05.09.2024
"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре
Онлайн-переход розничных клиентов из банка "Открытие" в ВТБ должен завершиться в декабре текущего года, сообщает пресс-служба "Открытия". РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:08
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Онлайн-переход розничных клиентов из банка "Открытие" в ВТБ должен завершиться в декабре текущего года, сообщает пресс-служба "Открытия".Дистанционный перевод средств в процессе объединения двух банков будет доступен до конца 2024 года. Перевыпускать дебетовые и зарплатные карты клиентам "Открытия" для этого не требуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод средств в ВТБ, проходит в дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе. На сегодняшний день в ВТБ уже переведено 85% кредитного портфеля "Открытия", говорится в сообщении."Команда объединенного банка провела огромную работу, запустив в конце мая полностью цифровой путь для перехода розничных клиентов из "Открытия" в ВТБ, которым уже воспользовались 1,2 миллиона человек. &lt;…&gt;", - отметил заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Юрий Андресов, слова которого цитирует пресс-служба.
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ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Открытие (банк)
"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре

"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Онлайн-переход розничных клиентов из банка "Открытие" в ВТБ должен завершиться в декабре текущего года, сообщает пресс-служба "Открытия".
Дистанционный перевод средств в процессе объединения двух банков будет доступен до конца 2024 года. Перевыпускать дебетовые и зарплатные карты клиентам "Открытия" для этого не требуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод средств в ВТБ, проходит в дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе. На сегодняшний день в ВТБ уже переведено 85% кредитного портфеля "Открытия", говорится в сообщении.
"Команда объединенного банка провела огромную работу, запустив в конце мая полностью цифровой путь для перехода розничных клиентов из "Открытия" в ВТБ, которым уже воспользовались 1,2 миллиона человек. <…>", - отметил заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Юрий Андресов, слова которого цитирует пресс-служба.
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