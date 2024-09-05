https://ria.ru/20240905/otkrytie-1970894353.html

"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре

"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре - РИА Новости, 05.09.2024

"Открытие": онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов завершится в декабре

Онлайн-переход розничных клиентов из банка "Открытие" в ВТБ должен завершиться в декабре текущего года, сообщает пресс-служба "Открытия". РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:08

2024-09-05T18:08

2024-09-05T18:47

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

открытие (банк)

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Онлайн-переход розничных клиентов из банка "Открытие" в ВТБ должен завершиться в декабре текущего года, сообщает пресс-служба "Открытия".Дистанционный перевод средств в процессе объединения двух банков будет доступен до конца 2024 года. Перевыпускать дебетовые и зарплатные карты клиентам "Открытия" для этого не требуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод средств в ВТБ, проходит в дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе. На сегодняшний день в ВТБ уже переведено 85% кредитного портфеля "Открытия", говорится в сообщении."Команда объединенного банка провела огромную работу, запустив в конце мая полностью цифровой путь для перехода розничных клиентов из "Открытия" в ВТБ, которым уже воспользовались 1,2 миллиона человек. <…>", - отметил заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Юрий Андресов, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20240905/vtb-1970779333.html

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , открытие (банк)