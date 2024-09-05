https://ria.ru/20240905/opasnost-1970658123.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.09.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T00:16

2024-09-05T00:16

2024-09-05T00:22

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгород

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.Об этом же предупреждает и мэрия Белгорода в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

белгород

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2024

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белгородская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгород