https://ria.ru/20240905/oop-1970898586.html

В Палестине обвинили США в попытке скрыть массовые убийства в Газе

В Палестине обвинили США в попытке скрыть массовые убийства в Газе - РИА Новости, 05.09.2024

В Палестине обвинили США в попытке скрыть массовые убийства в Газе

США стремятся скрыть масштабы человеческих жертв военных действий в секторе Газа в попытке сохранить лицо после того, как неоднократно использовали в Совбезе... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:22

2024-09-05T18:22

2024-09-05T18:22

в мире

израиль

сша

рафах (провинция)

оон

организация освобождения палестины

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297334_0:31:3069:1757_1920x0_80_0_0_66bba62dddc7c72d0a688beef7612345.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. США стремятся скрыть масштабы человеческих жертв военных действий в секторе Газа в попытке сохранить лицо после того, как неоднократно использовали в Совбезе ООН право вето для блокировки принятия резолюций по прекращению огня в анклаве, заявил РИА Новости член политического руководства Организации освобождения Палестины (ООП) Тамер Азиз. "Соединенные Штаты Америки скрывают совершенные Израилем массовые убийства, поскольку ранее они несколько раз использовали свое вето в Совете Безопасности, чтобы предотвратить прекращение огня в секторе Газа", - сказал Азиз. Собеседник агентства также выразил мнение, что после событий 7 октября прошлого года Израиль "потерял свой суверенитет". Он отметил решительную роль Запада в поддержке Израиля после этих событий. "Запад мобилизовал свои флоты и подводные лодки для его (Израиля - ред.) защиты в дополнение к тому, что Соединенные Штаты Америки сочли необходимостью взять ситуацию под свой контроль в результате внутреннего политического напряжения в самом Израиле", - добавил Азиз. Член политического руководства ООП также добавил, что своими действиями Израиль наглядно продемонстрировал тенденцию отказываться от выполнения ранее обещанных обязанностей по ряду вопросов. "Поэтому палестинское сопротивление настаивает на том, чтобы письменное соглашение о перемирии включало три основных пункта: первый - всеобъемлющее и постоянное прекращение огня, второй - полный вывод (войск - ред.) из сектора Газа, и третий - завоз гуманитарной помощи в сектор. Только после этого будут обсуждаться нерешенные пункты в соглашении о перемирии", - подчеркнул Азиз. Эти требования, по его словам, не принимают Израиль и США. По мнению собеседника агентства, этим объясняется продление войны с целью добраться до мест расположения заложников и отменить пункт об обмене пленными. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

израиль

сша

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, рафах (провинция), оон, организация освобождения палестины, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году