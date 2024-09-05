https://ria.ru/20240905/oon-1970906692.html

США ищут способ отправить миротворцев ООН на Гаити, сообщили СМИ

США ищут способ отправить миротворцев ООН на Гаити, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.09.2024

США ищут способ отправить миротворцев ООН на Гаити, сообщили СМИ

США ищут возможность отправить миротворцев ООН на Гаити на фоне нехватки финансирования для содержания ныне действующей многонациональной миссии в стране,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:09

2024-09-05T19:09

2024-09-05T19:09

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. США ищут возможность отправить миротворцев ООН на Гаити на фоне нехватки финансирования для содержания ныне действующей многонациональной миссии в стране, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. С конца июня на Гаити в рамках санкционированной ООН многонациональной миссии прибывают группы кенийских офицеров полиции, которые должны составить основу силового контингента из 2,5 тысячи человек и обеспечить безопасность социальных и государственных объектов. Помимо Кении свои подразделения на Гаити должны прислать Бенин, Чад, Багамские острова, Ямайка, Барбадос, Суринам и Бангладеш. Согласно Miami Herald, три источника, включая один из Совета по национальной безопасности Белого дома, подтвердили, что госдеп в условиях нехватки финансирования и оборудования рассматривал возможность преобразования возглавляемой Кенией многонациональной службы поддержки безопасности и уведомил об этом американских законодателей. "В координации с партнерами США изучают варианты поддержки многонациональной миссии по поддержке безопасности и обеспечения того, чтобы поддержка, которую миссия оказывает гаитянам, была устойчивой в долгосрочной перспективе и... проложила путь к условиям безопасности, позволяющим проводить... справедливые выборы", - цитирует издание неназванного чиновника. Как утверждает газета, таким образом американская администрация признаёт, что испытывает трудности с привлечением добровольных пожертвований для миссии. Miami Herald отмечает со ссылкой на администрацию, что на шесть месяцев проведения миссии приблизительно тратится 200 миллионов долларов. По данным издания, США потратили более 300 миллионов долларов на многонациональную миссию в Гаити, а также выделили средства на строительство базы у международного аэропорта города Порт-о-Пренс и на покупку бронемашин для иностранных полицейских. Издание утверждает, что традиционная миротворческая операция ООН положила бы конец проблемам миссии с финансированием, поскольку она будет оплачиваться за счет традиционных взносов стран-членов. Газета добавляет, что миротворческую миссию должны будут одобрить в Совете безопасности ООН. "Она (операция ООН - ред.) также предоставит больше оборудования, такого как вертолеты, которых не хватает нынешней миссии под руководством Кении, и, возможно, больницу... Кроме того, ООН сможет мобилизовать военные силы, а не только полицейских, из других стран, чего США не смогли сделать", - отмечает издание. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы. В феврале 2024 года в отсутствие в стране премьер-министра Ариэля Анри бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятстовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке заявил, что Анри покинет свой пост в рамках переходного политического периода, в течение которого власть в стране будет временно у переходного президентского совета. В конце мая переходный президентский совет Гаити выбрал на должность премьера переходного периода регионального директора фонда ЮНИСЕФ Гарри Кониля, который в 2011-2012 годах уже занимал премьерский пост. Он сформировал возглавил сформированное в июне правительство, которое помимо решения проблемы бандитизма должно будет организовать выборы нового президента.

https://ria.ru/20240904/oon-1970595580.html

https://ria.ru/20240313/gaiti-1932785572.html

https://ria.ru/20240730/gaiti-1962832836.html

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в мире, гаити, сша, кения, ариэль анри, жовенель моиз, оон, юнисеф