https://ria.ru/20240905/ograblenie-1970692639.html
ВСУ грабят жилье эвакуировавшихся из Красноармейска в ДНР жителей
ВСУ грабят жилье эвакуировавшихся из Красноармейска в ДНР жителей - РИА Новости, 05.09.2024
ВСУ грабят жилье эвакуировавшихся из Красноармейска в ДНР жителей
ВСУ грабят жильё эвакуировавшихся из Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР жителей и превращают их в огневые точки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:30
2024-09-05T07:30
2024-09-05T07:32
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. ВСУ грабят жильё эвакуировавшихся из Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР жителей и превращают их в огневые точки, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Как и ранее, бандеровцы просто стараются избавиться от свидетелей их мародерства и грабежа. Дома и квартиры уехавших жителей, вначале грабят, потом превращают в огневые точки, а разрушение жилья спихивают на Россию", - заявил собеседник агентства.Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240905/podgotovka-1970687622.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ грабят жилье эвакуировавшихся из Красноармейска в ДНР жителей
Подполье: ВСУ грабят жилье эвакуировавшихся из Красноармейска в ДНР жителей