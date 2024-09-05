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Доля Китая в импорте одежды из-за рубежа достигла рекордного значения - РИА Новости, 05.09.2024
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18:51 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/odezhda-1970904401.html
Доля Китая в импорте одежды из-за рубежа достигла рекордного значения
Доля Китая в импорте одежды из-за рубежа достигла рекордного значения - РИА Новости, 05.09.2024
Доля Китая в импорте одежды из-за рубежа достигла рекордного значения
Доля Китая в общем объеме импорта Россией одежды из-за рубежа в 2023 году достигла рекордного значения в 40%, заявил в четверг советник по культуре посольства... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:51
2024-09-05T18:51
китай
россия
пекин
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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Доля Китая в общем объеме импорта Россией одежды из-за рубежа в 2023 году достигла рекордного значения в 40%, заявил в четверг советник по культуре посольства РФ в Китае Максим Чернышов. "Сотрудничество в сфере моды также способствует дальнейшему развитию торгово-экономической кооперации, укреплению связей между отраслевыми предприятиями двух стран", - заявил Чернышов на Российско-китайском гала-вечере модной индустрии. Он отметил, что "по данным местной таможенной статистики, по итогам прошлого года совокупный объём торговой продукции, связанной с модной индустрией, составил 12 миллиардов долларов, речь идет не только об одежде и обуви, но и о текстиле, украшениях и драгоценностях, кожгалантереи и различных аксессуарах, если посчитать долю данных изделий в нашем двустороннем обороте, например, без учёта сделок с энергоресурсами, то она будет равняться 8%". "Мы видим, как китайские производители активно выходят на российский рынок, во многих городах открываются магазины ведущих марок Китая. Важно подчеркнуть, что доля КНР в общем объеме импорта Россией одежды из-за рубежа в прошлом году достигла рекордного значения в 40%", - указал он. Вместе с тем дипломат добавил, что "товары с российской стилистикой также пользуются популярностью среди местного населения, неоценимый вклад в развитие практической кооперации, безусловно, вносит деятельность отраслевых ассоциаций и площадок, а также предприятий и дизайнеров". "Убежден, что сообща мы можем написать новую главу в мире моды, где традиции переплетаются с инновациями, а культура и интересы наших стран учитываются и находят отражение в уникальных дизайнерских и бизнес-решениях", - добавил Чернышов. В свою очередь, заместитель торгового представителя России в Китае Елена Сердюкова отметила, что "российская модная индустрия, как и российская экономика в целом, переживает сейчас период активного роста, в связи с уходом крупнейших зарубежных игроков из России для российских дизайнеров и брендов открылось новое окно возможностей, что стало огромным стимулом для развития российской модной индустрии". "Согласно данным российских СМИ, рост оборота в торговле в 2023 году отметили почти 2/3 российских предпринимателей, работающих в этой сфере, а рост аудитории заметили 61%, и сегодня наблюдается настоящий расцвет локальных модных марок, многие из которых способны составить конкуренцию продукции известных иностранных компаний", - подчеркнула Сердюкова. По ее словам, "логическое продолжение - это экспансия российских модных брендов, это выход на экспорт, и, безусловно, Китай с его долгой культурной традицией – это вполне обоснованное, хотя, надо отметить, весьма непростое направление для экспорта". "Задачи перед российскими экспортерами стоят непростые: завоевать доверие китайской аудитории и доказать свою состоятельность на этом рынке, но помимо чисто экономических критериев эта миссия несёт в себе и важную культурную составляющую, она способствует укреплению взаимопонимания и расширению знаний друг о друге", - сказала она. Российско-китайский гала-вечер модной индустрии состоялся в четверг в Российском культурном центре в Пекине, в мероприятии приняли участие представители российской и китайской модной индустрии, дипломаты, предприниматели. В рамках вечера также состоялся модный показ российских и китайских дизайнеров.
https://ria.ru/20240405/odezhda-1937939385.html
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китай, россия, пекин
Китай, Россия, Пекин
Доля Китая в импорте одежды из-за рубежа достигла рекордного значения

Доля Китая в импорте одежды в Россию достигла 40% в 2023 г.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМанекен в витрине магазина одежды
Манекен в витрине магазина одежды - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Манекен в витрине магазина одежды
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ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Доля Китая в общем объеме импорта Россией одежды из-за рубежа в 2023 году достигла рекордного значения в 40%, заявил в четверг советник по культуре посольства РФ в Китае Максим Чернышов.
"Сотрудничество в сфере моды также способствует дальнейшему развитию торгово-экономической кооперации, укреплению связей между отраслевыми предприятиями двух стран", - заявил Чернышов на Российско-китайском гала-вечере модной индустрии.
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Он отметил, что "по данным местной таможенной статистики, по итогам прошлого года совокупный объём торговой продукции, связанной с модной индустрией, составил 12 миллиардов долларов, речь идет не только об одежде и обуви, но и о текстиле, украшениях и драгоценностях, кожгалантереи и различных аксессуарах, если посчитать долю данных изделий в нашем двустороннем обороте, например, без учёта сделок с энергоресурсами, то она будет равняться 8%".
"Мы видим, как китайские производители активно выходят на российский рынок, во многих городах открываются магазины ведущих марок Китая. Важно подчеркнуть, что доля КНР в общем объеме импорта Россией одежды из-за рубежа в прошлом году достигла рекордного значения в 40%", - указал он.
Вместе с тем дипломат добавил, что "товары с российской стилистикой также пользуются популярностью среди местного населения, неоценимый вклад в развитие практической кооперации, безусловно, вносит деятельность отраслевых ассоциаций и площадок, а также предприятий и дизайнеров".
"Убежден, что сообща мы можем написать новую главу в мире моды, где традиции переплетаются с инновациями, а культура и интересы наших стран учитываются и находят отражение в уникальных дизайнерских и бизнес-решениях", - добавил Чернышов.
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В свою очередь, заместитель торгового представителя России в Китае Елена Сердюкова отметила, что "российская модная индустрия, как и российская экономика в целом, переживает сейчас период активного роста, в связи с уходом крупнейших зарубежных игроков из России для российских дизайнеров и брендов открылось новое окно возможностей, что стало огромным стимулом для развития российской модной индустрии".
"Согласно данным российских СМИ, рост оборота в торговле в 2023 году отметили почти 2/3 российских предпринимателей, работающих в этой сфере, а рост аудитории заметили 61%, и сегодня наблюдается настоящий расцвет локальных модных марок, многие из которых способны составить конкуренцию продукции известных иностранных компаний", - подчеркнула Сердюкова.
По ее словам, "логическое продолжение - это экспансия российских модных брендов, это выход на экспорт, и, безусловно, Китай с его долгой культурной традицией – это вполне обоснованное, хотя, надо отметить, весьма непростое направление для экспорта".
"Задачи перед российскими экспортерами стоят непростые: завоевать доверие китайской аудитории и доказать свою состоятельность на этом рынке, но помимо чисто экономических критериев эта миссия несёт в себе и важную культурную составляющую, она способствует укреплению взаимопонимания и расширению знаний друг о друге", - сказала она.
Российско-китайский гала-вечер модной индустрии состоялся в четверг в Российском культурном центре в Пекине, в мероприятии приняли участие представители российской и китайской модной индустрии, дипломаты, предприниматели. В рамках вечера также состоялся модный показ российских и китайских дизайнеров.
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