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При обстреле Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель
При обстреле Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.09.2024
При обстреле Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель
Житель Шебекино погиб при обстреле со стороны украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:53
2024-09-05T17:53
2024-09-05T18:05
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Житель Шебекино погиб при обстреле со стороны украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."К сожалению, у нас еще одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", — написал он.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.Гладков рассказал также, что от прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома, две хозяйственные постройки и склад на территории предприятия. Пожарные уже ликвидируют возгорания.Кроме того, в десяти частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель
Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель