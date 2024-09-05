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При обстреле Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:53 05.09.2024 (обновлено: 18:05 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/obstrel-1970888832.html
При обстреле Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель
При обстреле Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.09.2024
При обстреле Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель
Житель Шебекино погиб при обстреле со стороны украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:53
2024-09-05T18:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Житель Шебекино погиб при обстреле со стороны украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."К сожалению, у нас еще одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", — написал он.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.Гладков рассказал также, что от прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома, две хозяйственные постройки и склад на территории предприятия. Пожарные уже ликвидируют возгорания.Кроме того, в десяти частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970875703.html
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белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель

Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Житель Шебекино погиб при обстреле со стороны украинских войск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"К сожалению, у нас еще одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", — написал он.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Гладков рассказал также, что от прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома, две хозяйственные постройки и склад на территории предприятия. Пожарные уже ликвидируют возгорания.
Кроме того, в десяти частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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