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В Нижнем Новгороде стартовал Большой детский фестиваль - РИА Новости, 05.09.2024
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19:42 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/novgorod-1970911661.html
В Нижнем Новгороде стартовал Большой детский фестиваль
В Нижнем Новгороде стартовал Большой детский фестиваль - РИА Новости, 05.09.2024
В Нижнем Новгороде стартовал Большой детский фестиваль
Специальная программа Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ – Поволжье" стартовала в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:42
2024-09-05T19:42
россия
нижегородская область
нижний новгород
сергей безруков
московский губернский театр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Специальная программа Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ – Поволжье" стартовала в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Большой детский фестиваль (БДФ) включает разные направления искусства: это театр, кино, анимация, детская литература. "Большой детский фестиваль - это праздник, это мультижанровая программа для всей семьи. Это лучшие спектакли с точки зрения детей, поскольку БДФ – это все самое лучшее и интересное, что создано взрослыми для юной аудитории и что выбрали сами дети, поскольку у нас детское жюри", - рассказал журналистам художественный руководитель фестиваля, Народный артист России Сергей Безруков. Он отметил, что помимо спектаклей в рамках фестиваля его участников ждёт большая образовательная программа для тех, кто занимается в детских творческих студиях и школьных театрах, а также режиссерская лаборатория и встречи с писателями. Как отметила отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, поражает масштаб фестиваля, в котором примут участие более 6 тысяч человек в разных городах региона - в период с 5 по 9 сентября площадки фестиваля будут работать в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе. "Это действительно колоссальные возможности для талантливых детей и молодежи. Это география и доступность лучших педагогов и лучших премьер. Это многожанровость фестиваля. Важную часть занимают творческие лаборатории и мастер-классы - это и профориентация, и наставничество", - отметила она. Спектаклем открытия специальной программы фестиваля в Нижнем Новгороде стала музыкальная сказка "Маленький принц" Московского Губернского театра, режиссером и исполнителем главной роли в которой является художественный руководитель театра Сергей Безруков. "Всё, что мы хотим передать нашим детям, то, чему мы хотим их научить, и то, каким мы хотим, чтобы они были, всё заложено в этом произведении", - сказал Безруков. В рамках фестиваля зрители из Нижегородской области увидят спектакли Театра актера и куклы "Петрушка" из Сургута, Тверского и Севастопольского ТЮЗов, Санкт-Петербургского театра КУКФО, Вологодского областного театра кукол "Теремок", московского Театра неслышащих актеров "Недослов", Донецкого республиканского академического молодежного театра и других. Большой детский фестиваль в 2024 году пройдет в Москве уже в седьмой раз, а региональная программа Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ" появилась в 2021 году, ее задача - представить лауреатов фестиваля в регионах России, повысить интерес общества к региональным творческим инициативам в области искусства для детей и подростков и оказать им профессиональную поддержку.
https://ria.ru/20240606/muzey-1951185428.html
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россия, нижегородская область, нижний новгород, сергей безруков, московский губернский театр
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Сергей Безруков, Московский губернский театр
В Нижнем Новгороде стартовал Большой детский фестиваль

В Нижнем Новгороде стартовала специальная программа Большого детского фестиваля

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Специальная программа Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ – Поволжье" стартовала в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Большой детский фестиваль (БДФ) включает разные направления искусства: это театр, кино, анимация, детская литература.
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"Большой детский фестиваль - это праздник, это мультижанровая программа для всей семьи. Это лучшие спектакли с точки зрения детей, поскольку БДФ – это все самое лучшее и интересное, что создано взрослыми для юной аудитории и что выбрали сами дети, поскольку у нас детское жюри", - рассказал журналистам художественный руководитель фестиваля, Народный артист России Сергей Безруков.
Он отметил, что помимо спектаклей в рамках фестиваля его участников ждёт большая образовательная программа для тех, кто занимается в детских творческих студиях и школьных театрах, а также режиссерская лаборатория и встречи с писателями.
Как отметила отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, поражает масштаб фестиваля, в котором примут участие более 6 тысяч человек в разных городах региона - в период с 5 по 9 сентября площадки фестиваля будут работать в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе.
"Это действительно колоссальные возможности для талантливых детей и молодежи. Это география и доступность лучших педагогов и лучших премьер. Это многожанровость фестиваля. Важную часть занимают творческие лаборатории и мастер-классы - это и профориентация, и наставничество", - отметила она.
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Спектаклем открытия специальной программы фестиваля в Нижнем Новгороде стала музыкальная сказка "Маленький принц" Московского Губернского театра, режиссером и исполнителем главной роли в которой является художественный руководитель театра Сергей Безруков.
"Всё, что мы хотим передать нашим детям, то, чему мы хотим их научить, и то, каким мы хотим, чтобы они были, всё заложено в этом произведении", - сказал Безруков.
В рамках фестиваля зрители из Нижегородской области увидят спектакли Театра актера и куклы "Петрушка" из Сургута, Тверского и Севастопольского ТЮЗов, Санкт-Петербургского театра КУКФО, Вологодского областного театра кукол "Теремок", московского Театра неслышащих актеров "Недослов", Донецкого республиканского академического молодежного театра и других.
Большой детский фестиваль в 2024 году пройдет в Москве уже в седьмой раз, а региональная программа Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ" появилась в 2021 году, ее задача - представить лауреатов фестиваля в регионах России, повысить интерес общества к региональным творческим инициативам в области искусства для детей и подростков и оказать им профессиональную поддержку.
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