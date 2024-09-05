https://ria.ru/20240905/novgorod-1970911661.html

В Нижнем Новгороде стартовал Большой детский фестиваль

В Нижнем Новгороде стартовал Большой детский фестиваль - РИА Новости, 05.09.2024

В Нижнем Новгороде стартовал Большой детский фестиваль

Специальная программа Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ – Поволжье" стартовала в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:42

2024-09-05T19:42

2024-09-05T19:42

россия

нижегородская область

нижний новгород

сергей безруков

московский губернский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966754966_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_b7ead623d80582dd3bc224bb934f1f80.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Специальная программа Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ – Поволжье" стартовала в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Большой детский фестиваль (БДФ) включает разные направления искусства: это театр, кино, анимация, детская литература. "Большой детский фестиваль - это праздник, это мультижанровая программа для всей семьи. Это лучшие спектакли с точки зрения детей, поскольку БДФ – это все самое лучшее и интересное, что создано взрослыми для юной аудитории и что выбрали сами дети, поскольку у нас детское жюри", - рассказал журналистам художественный руководитель фестиваля, Народный артист России Сергей Безруков. Он отметил, что помимо спектаклей в рамках фестиваля его участников ждёт большая образовательная программа для тех, кто занимается в детских творческих студиях и школьных театрах, а также режиссерская лаборатория и встречи с писателями. Как отметила отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, поражает масштаб фестиваля, в котором примут участие более 6 тысяч человек в разных городах региона - в период с 5 по 9 сентября площадки фестиваля будут работать в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе. "Это действительно колоссальные возможности для талантливых детей и молодежи. Это география и доступность лучших педагогов и лучших премьер. Это многожанровость фестиваля. Важную часть занимают творческие лаборатории и мастер-классы - это и профориентация, и наставничество", - отметила она. Спектаклем открытия специальной программы фестиваля в Нижнем Новгороде стала музыкальная сказка "Маленький принц" Московского Губернского театра, режиссером и исполнителем главной роли в которой является художественный руководитель театра Сергей Безруков. "Всё, что мы хотим передать нашим детям, то, чему мы хотим их научить, и то, каким мы хотим, чтобы они были, всё заложено в этом произведении", - сказал Безруков. В рамках фестиваля зрители из Нижегородской области увидят спектакли Театра актера и куклы "Петрушка" из Сургута, Тверского и Севастопольского ТЮЗов, Санкт-Петербургского театра КУКФО, Вологодского областного театра кукол "Теремок", московского Театра неслышащих актеров "Недослов", Донецкого республиканского академического молодежного театра и других. Большой детский фестиваль в 2024 году пройдет в Москве уже в седьмой раз, а региональная программа Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ" появилась в 2021 году, ее задача - представить лауреатов фестиваля в регионах России, повысить интерес общества к региональным творческим инициативам в области искусства для детей и подростков и оказать им профессиональную поддержку.

https://ria.ru/20240606/muzey-1951185428.html

https://ria.ru/20240904/vdnh-1970444553.html

https://ria.ru/20240905/lager-1797025805.html

россия

нижегородская область

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нижегородская область, нижний новгород, сергей безруков, московский губернский театр