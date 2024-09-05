https://ria.ru/20240905/nko-1970686632.html
В Минтруде рассказали о доле НКО на Дальнем Востоке
В Минтруде рассказали о доле НКО на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
В Минтруде рассказали о доле НКО на Дальнем Востоке
Доля некоммерческих организаций на Дальнем Востоке составляет 34% от числа всех организаций, предоставляющих социальные услуги, находится на уровне среднего... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:31
2024-09-05T06:31
2024-09-05T06:31
дальний восток
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владивосток
ольга баталина
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Доля некоммерческих организаций на Дальнем Востоке составляет 34% от числа всех организаций, предоставляющих социальные услуги, находится на уровне среднего показателя по стране, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "В первом полугодии 2024 года таких (некоммерческих - ред.) организаций в целом по Дальнему Востоку было 183, но нас гораздо больше интересует доля. Это 34% от всех организаций, которые участвуют в предоставлении социальных услуг", - сказала Баталина на сессии "Устойчивое партнерство. Что бизнес и НКО могут сделать сегодня для лучшего завтра?" на ВЭФ. По её словам, эта доля по России составляет 33%. То есть Дальний Восток находится на уровне страны. Замминистра отметила, что НКО стремятся входить в реестры поставщиков социальных услуг, то есть работать напрямую за счет бюджетных средств в оказании социальных услуг по стандартным. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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дальний восток, россия, владивосток, ольга баталина, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Ольга Баталина, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Общество
В Минтруде рассказали о доле НКО на Дальнем Востоке
Замглавы Минтруда Баталина: доля НКО на Дальнем Востоке составляет 34 процента