https://ria.ru/20240905/nko-1970684691.html

Минтруд рассказало о работе НКО на Дальнем Востоке

Минтруд рассказало о работе НКО на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

Минтруд рассказало о работе НКО на Дальнем Востоке

На работу некоммерческих организаций Дальнего Востока за первое полугодие этого года было направлено уже 732 миллиона рублей, показатели 2023 года будут... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:09

2024-09-05T06:09

2024-09-05T06:09

дальний восток

россия

владивосток

ольга баталина

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На работу некоммерческих организаций Дальнего Востока за первое полугодие этого года было направлено уже 732 миллиона рублей, показатели 2023 года будут значительно превышены, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "Мы смотрим на данные первого полугодия 2024 года, и вот уже только за первое полугодие было направлено таким образом на 732 миллиона рублей. Но очевидно, что данные 2023 года будут превышены значительно", - сказала Баталина на сессии "Устойчивое партнерство. Что бизнес и НКО могут сделать сегодня для лучшего завтра?" на ВЭФ. По её словам, в 2023 году через инструменты поставщиков социальных услуг в такие некоммерческие организации Дальнего Востока было направлено 989 миллионов рублей. Это на 61% больше, чем в 2022 году, что говорит о том, что участие негосударственного сектора в оказании социальных услуг становится в целом по макрорегиону шире. Рост в целом в Российской Федерации составил порядка 12%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/marketpleysy-1970680728.html

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дальний восток, россия, владивосток, ольга баталина, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество