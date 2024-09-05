https://ria.ru/20240905/nerpy-1971017306.html

Более 180 нерп спасли за 10 лет в специализированном центре в Петербурге

Более 180 нерп спасли за 10 лет в специализированном центре в Петербурге - РИА Новости, 06.09.2024

Более 180 нерп спасли за 10 лет в специализированном центре в Петербурге

Более 180 нерп и тюленей спасли за 10 лет в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-05T20:52

2024-09-05T20:52

2024-09-06T12:27

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Более 180 нерп и тюленей спасли за 10 лет в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.Центру оказания помощи редким видам морских млекопитающих, расположенному в Репино на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", исполнилось 10 лет. Именно с этого специализированного центра началась системная работа по сохранению краснокнижных млекопитающих - балтийской кольчатой нерпы, ладожской нерпы и балтийского серого тюленя."Более 180 спасенных ластоногих за 10 лет", - говорится в сообщении.Основатели Фонда друзей балтийской нерпы – Вячеслав Алексеев и Елена Андреевская - создали первую в России эффективную систему изучения и сохранения редких видов морских млекопитающих. Благодаря поддержке партнеров фонда и неравнодушных граждан, специалистам удалось организовать систематический авиаучет численности млекопитающих, проверить на практике различные способы сохранения животных в естественной среде обитания.В честь юбилея центра раздался полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.В специализированном центре оказания помощи морским млекопитающим под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году.Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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