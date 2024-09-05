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Россия поставит Монголии 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 05.09.2024
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07:35 05.09.2024 (обновлено: 14:06 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/nefteprodukty-1970693259.html
Россия поставит Монголии 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов
Россия поставит Монголии 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 05.09.2024
Россия поставит Монголии 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов
Соглашения с Монголией предусматривают поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:35
2024-09-05T14:06
экономика
россия
монголия
владивосток
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Соглашения с Монголией предусматривают поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.Во вторник в ходе визита в Монголию президента РФ Владимира Путина Минэнерго России и министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии подписали ряд соглашений, в том числе по поставкам топлива и авиакеросина."Керосина (авиационного - ред.) - 60 тысяч тонн в год, а нефтепродуктов - по-моему, примерно 1,8-1,9 миллиона тонн в год", - ответил министр на вопрос о том, какой объем поставок топлива запланирован в Монголию."Поставляют "Роснефть" и "Газпром нефть", но мы подписали межправительственные соглашения, по которым правительства двух стран, министры энергетики двух стран поддерживают эту работу. Прописано, как это будет работать, чтобы это было взаимовыгодно", - добавил он.Глава Минэнерго отметил, что на сегодняшний день Россия поставляет в Монголию бензинов примерно 99% от потребления, дизельного топлива - "чуть меньше".И, по словам Цивилева, Монголия готова продолжать с Россией долговременные отношения. "В прошлом году у них были большие перебои с поставкой топлива, и возникла сложная ситуация внутри страны. Именно Россия их поддержала - быстро перекинули все необходимые объемы топлива, чтобы жители Монголии не пострадали", = отметил министр.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, монголия, владивосток, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , восточный экономический форум (вэф), всемирный экономический форум (вэф)
Экономика, Россия, Монголия, Владивосток, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Восточный экономический форум (ВЭФ), Всемирный экономический форум (ВЭФ)
Россия поставит Монголии 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов

Россия поставит Монголии 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Соглашения с Монголией предусматривают поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.
Во вторник в ходе визита в Монголию президента РФ Владимира Путина Минэнерго России и министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии подписали ряд соглашений, в том числе по поставкам топлива и авиакеросина.
"Керосина (авиационного - ред.) - 60 тысяч тонн в год, а нефтепродуктов - по-моему, примерно 1,8-1,9 миллиона тонн в год", - ответил министр на вопрос о том, какой объем поставок топлива запланирован в Монголию.
"Поставляют "Роснефть" и "Газпром нефть", но мы подписали межправительственные соглашения, по которым правительства двух стран, министры энергетики двух стран поддерживают эту работу. Прописано, как это будет работать, чтобы это было взаимовыгодно", - добавил он.
Глава Минэнерго отметил, что на сегодняшний день Россия поставляет в Монголию бензинов примерно 99% от потребления, дизельного топлива - "чуть меньше".
И, по словам Цивилева, Монголия готова продолжать с Россией долговременные отношения. "В прошлом году у них были большие перебои с поставкой топлива, и возникла сложная ситуация внутри страны. Именно Россия их поддержала - быстро перекинули все необходимые объемы топлива, чтобы жители Монголии не пострадали", = отметил министр.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаРоссияМонголияВладивостокСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Восточный экономический форум (ВЭФ)Всемирный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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