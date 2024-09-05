https://ria.ru/20240905/nefteprodukty-1970693259.html

Россия поставит Монголии 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов

Россия поставит Монголии 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 05.09.2024

Россия поставит Монголии 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов

Соглашения с Монголией предусматривают поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:35

2024-09-05T07:35

2024-09-05T14:06

экономика

россия

монголия

владивосток

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Соглашения с Монголией предусматривают поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.Во вторник в ходе визита в Монголию президента РФ Владимира Путина Минэнерго России и министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии подписали ряд соглашений, в том числе по поставкам топлива и авиакеросина."Керосина (авиационного - ред.) - 60 тысяч тонн в год, а нефтепродуктов - по-моему, примерно 1,8-1,9 миллиона тонн в год", - ответил министр на вопрос о том, какой объем поставок топлива запланирован в Монголию."Поставляют "Роснефть" и "Газпром нефть", но мы подписали межправительственные соглашения, по которым правительства двух стран, министры энергетики двух стран поддерживают эту работу. Прописано, как это будет работать, чтобы это было взаимовыгодно", - добавил он.Глава Минэнерго отметил, что на сегодняшний день Россия поставляет в Монголию бензинов примерно 99% от потребления, дизельного топлива - "чуть меньше".И, по словам Цивилева, Монголия готова продолжать с Россией долговременные отношения. "В прошлом году у них были большие перебои с поставкой топлива, и возникла сложная ситуация внутри страны. Именно Россия их поддержала - быстро перекинули все необходимые объемы топлива, чтобы жители Монголии не пострадали", = отметил министр.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240831/neft-1969626813.html

россия

монголия

владивосток

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Игорь Тоноян

экономика, россия, монголия, владивосток, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , восточный экономический форум (вэф), всемирный экономический форум (вэф)