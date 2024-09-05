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"Газпром нефть" оценила потенциал месторождений в Восточной Сибири
"Газпром нефть" оценила потенциал месторождений в Восточной Сибири - РИА Новости, 05.09.2024
"Газпром нефть" оценила потенциал месторождений в Восточной Сибири
"Газпром нефть" видит большой потенциал месторождений в Восточной Сибири, с которых нефть идет в азиатские страны, сообщил журналистам глава компании Александр... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:09
2024-09-05T04:09
2024-09-05T04:09
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" видит большой потенциал месторождений в Восточной Сибири, с которых нефть идет в азиатские страны, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. Он сказал, что по пути на ВЭФ посетил добычные активы компании, расположенные в Восточной Сибири. "Компания видит большой потенциал у проектов в Восточной Сибири, поскольку они ориентированы на поставки углеводородов на перспективные рынки стран АТР. Освоение этих запасов также способствует социально-экономическому развитию российских регионов в Восточной Сибири", - отметил Дюков. Активы "Газпром нефти" в Восточной Сибири отличает сложная геология - это и особенности тектонического строения продуктивных горизонтов, и аномальное пластовое давление, и низкая температура пластов. "Но мы подобрали технологические ключи к этим трудным запасам", - заверил глава компании. Ключевой актив "Газпром нефти" в Восточной Сибири - нефтяная оторочка Чаяндинского месторождения. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/neft-1970674940.html
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экономика, восточная сибирь, атр, владивосток, александр дюков, газпром, дальневосточный федеральный университет, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Восточная Сибирь, АТР, Владивосток, Александр Дюков, Газпром, Дальневосточный федеральный университет, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Газпром нефть" оценила потенциал месторождений в Восточной Сибири
Дюков: "Газпром нефть" видит большой потенциал месторождений в Восточной Сибири