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"Газпром нефть" оценила потенциал месторождений в Восточной Сибири - РИА Новости, 05.09.2024
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04:09 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/neft-1970675294.html
"Газпром нефть" оценила потенциал месторождений в Восточной Сибири
"Газпром нефть" оценила потенциал месторождений в Восточной Сибири - РИА Новости, 05.09.2024
"Газпром нефть" оценила потенциал месторождений в Восточной Сибири
"Газпром нефть" видит большой потенциал месторождений в Восточной Сибири, с которых нефть идет в азиатские страны, сообщил журналистам глава компании Александр... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:09
2024-09-05T04:09
экономика
восточная сибирь
атр
владивосток
александр дюков
газпром
дальневосточный федеральный университет
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" видит большой потенциал месторождений в Восточной Сибири, с которых нефть идет в азиатские страны, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. Он сказал, что по пути на ВЭФ посетил добычные активы компании, расположенные в Восточной Сибири. "Компания видит большой потенциал у проектов в Восточной Сибири, поскольку они ориентированы на поставки углеводородов на перспективные рынки стран АТР. Освоение этих запасов также способствует социально-экономическому развитию российских регионов в Восточной Сибири", - отметил Дюков. Активы "Газпром нефти" в Восточной Сибири отличает сложная геология - это и особенности тектонического строения продуктивных горизонтов, и аномальное пластовое давление, и низкая температура пластов. "Но мы подобрали технологические ключи к этим трудным запасам", - заверил глава компании. Ключевой актив "Газпром нефти" в Восточной Сибири - нефтяная оторочка Чаяндинского месторождения. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, восточная сибирь, атр, владивосток, александр дюков, газпром, дальневосточный федеральный университет, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Восточная Сибирь, АТР, Владивосток, Александр Дюков, Газпром, Дальневосточный федеральный университет, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Газпром нефть" оценила потенциал месторождений в Восточной Сибири

Дюков: "Газпром нефть" видит большой потенциал месторождений в Восточной Сибири

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" видит большой потенциал месторождений в Восточной Сибири, с которых нефть идет в азиатские страны, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
Он сказал, что по пути на ВЭФ посетил добычные активы компании, расположенные в Восточной Сибири.
Стенд Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Газпром нефть" запустит газовую часть Чонского кластера в 2026 году
Вчера, 04:08
"Компания видит большой потенциал у проектов в Восточной Сибири, поскольку они ориентированы на поставки углеводородов на перспективные рынки стран АТР. Освоение этих запасов также способствует социально-экономическому развитию российских регионов в Восточной Сибири", - отметил Дюков.
Активы "Газпром нефти" в Восточной Сибири отличает сложная геология - это и особенности тектонического строения продуктивных горизонтов, и аномальное пластовое давление, и низкая температура пластов. "Но мы подобрали технологические ключи к этим трудным запасам", - заверил глава компании.
Ключевой актив "Газпром нефти" в Восточной Сибири - нефтяная оторочка Чаяндинского месторождения.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
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У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 18

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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ЭкономикаВосточная СибирьАТРВладивостокАлександр ДюковГазпромДальневосточный федеральный университетРоссияВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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