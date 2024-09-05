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"Газпром нефть" запустит газовую часть Чонского кластера в 2026 году

"Газпром нефть" запустит газовую часть Чонского кластера в 2026 году - РИА Новости, 05.09.2024

"Газпром нефть" запустит газовую часть Чонского кластера в 2026 году

"Газпром нефть" планирует запустить газовую часть Чонского нефтегазового кластера в Якутии в 2026 году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:08

2024-09-05T04:08

2024-09-05T04:08

экономика

владивосток

александр дюков

газпром

дальневосточный федеральный университет

сила сибири — 2

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" планирует запустить газовую часть Чонского нефтегазового кластера в Якутии в 2026 году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Восточного экономического форума. "Газпром нефть" разрабатывает в Якутии Чонский нефтегазовый кластер, который находится рядом с нефтепроводом "Восточная Сибирь - Тихий океан" и газопроводом "Сила Сибири". Разработка газовой части Чонского кластера ведется на Вакунайском и Тымпучиканском участках недр, добыча нефти - на Игнялинском месторождении. "Запуск газовой части проекта "Чона"… запланирован на конец 2026 года. Извлекаемые запасы Вакунайского и Тымпучиканского участков превышают 110 миллиардов кубометров природного газа. В настоящий момент там ведется эксплуатационное бурение двух кустовых площадок", - рассказал Дюков. Что касается нефтяной части Чонского кластера, то с начала разработки Игнялинского месторождения в 2023 году уже пробурены четыре скважины, а к 2027 году здесь будет пробурено порядка 100 эксплуатационных скважин, заявил он. "В создаваемый инфраструктурный комплекс на (Игнялинском - ред.) месторождении войдут установки подготовки нефти, комплексной подготовки газа и стабилизации конденсата, приемо-сдаточный пункт, энергоцентр, нефтегазотранспортная система и другие объекты. В настоящий момент начаты строительно-монтажные работы по части объектов, в том числе по приемо-сдаточному пункту. Запуск всей инфраструктуры намечен на 2026 год", - заключил Дюков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, владивосток, александр дюков, газпром, дальневосточный федеральный университет, сила сибири — 2, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия