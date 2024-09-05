https://ria.ru/20240905/ndpi-1772482052.html

НДПИ: порядок расчета, за какие полезные ископаемые не платят налог

НДПИ 2024 налог на добычу полезных ископаемых, ставка, коэффициенты и расчет

НДПИ: порядок расчета, за какие полезные ископаемые не платят налог

Налог на добычу полезных ископаемых - одна из важнейших доходных статей государственной казны. В отличие от транспортного или земельного налогов, являющихся... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:05

2024-09-05T13:05

2024-09-05T13:05

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полезные ископаемые

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природный газ

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Налог на добычу полезных ископаемых - одна из важнейших доходных статей государственной казны. В отличие от транспортного или земельного налогов, являющихся региональными, отчисления с разработки месторождений идут в федеральный бюджет. О ставке НДПИ в 2024 году и правилах расчета — в материале РИА Новости.Налог на добычу полезных ископаемыхВ России недра являются государственной собственностью, работать с которой можно при наличии лицензии.НДПИ, он же налог на добычу полезных ископаемых, — прямой федеральный налог. Его обязаны уплачивать российские и иностранные компании-недропользователи. Таким налогом облагаются предприятия, занимающиеся горной добычей, разработкой карьеров, освоением шельфа на территории страны и за ее пределами, когда речь идет о территориях, находящихся под юрисдикцией России (при аренде земли за границей).Чтобы заниматься освоением недр, компании необходимо:Объект налогообложенияОтправной точкой при расчете налога является понятие "добытое полезное ископаемое". Налоговый кодекс определяет его как "продукцию горнодобывающей промышленности и разработки карьеров", которая содержится в "фактически добытом или извлеченном из недр минеральном сырье". Сырьем может быть жидкость, твердая порода или смесь.Кроме того, Налоговый кодекс относит к добытым ископаемым "продукцию, полученную при разработке месторождения в ходе переработки минерального сырья с применением технологий, соответствующих лицензии на пользование недрами и добычу ресурсов".Разница между первым и вторым понятиями заключается в следующем: сырье, залегающее в недрах, и сырье, полученное в процессе добычи, может отличаться по объему, что играет важную роль при расчете налога."Важное требование ко всем добытым ископаемым — соответствие стандартам качества: международному, национальному, региональному или стандарту организации в зависимости от условий добычи", — отметила эксперт, бухгалтер Алена Краснова.Ископаемые, облагаемые налогомНе все виды полезных ископаемых (ПИ) при добыче облагаются налогом. Согласно законодательству, платить необходимо за добытые в России или в подчиненных ей территориях:Ископаемые, не облагаемые налогомЗа песчаные карьерные разработки или воду из пробуренной скважины платить не придется. К объектам, не подлежащим налогообложению, закон относит:Как считается НДПИПри расчете налога на добычу полезных ископаемых важно учитывать, о каком типе расходов идет речь — прямых или косвенных:Полный перечень трат налогоплательщик составляет самостоятельно, чтобы при отчетности распределить расходы между тем, что уже добыто, и тем, что осталось в незавершенном производстве (на момент окончания налогового периода);Косвенные расходы входят в расчетную стоимость ПИ, которая, в свою очередь, определяется по следующей схеме: общая сумма расходов минус затраты на добычу конкретного ископаемого в общем объеме полученных ресурсов.ФормулыПри налоговых вычислениях учитывают: стоимость добытого полезного ископаемого, стоимость единицы такого ископаемого и выручку от реализации.Для расчетов применяются следующие формулы:Стоит отметить, что на стоимость добытых ископаемых влияют три фактора:Коэффициенты для расчетаПри расчете НДПИ используют специальные дефляторы — коэффициенты, устанавливаемые на календарный год с учетом изменений в потребительской цене на товары, услуги, работы в ушедшем году.Например, в первом квартале 2024 года Минэкономразвития установило следующие коэффициенты к ставке налога при добыче угля:Сумма налогаДля каждого вида полезных ископаемых сумма налога определяется по итогам работы в налоговом периоде (один месяц) в соответствии с п.1 ст. 343 НК РФ как соотношение налоговой базы и действующей ставки.Ставки НДПИНалоговое законодательство устанавливает два типа ставок: процентные и рублевые.У каждой есть свои особенности:Их используют, когда за налоговую базу берут стоимость добытого ископаемого;Применяют, когда налоговая база определяется количеством добытого ресурса.Размер ставки определяется соответствующим постановлением правительства. Так, в октябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает в 2024 году ставку НДПИ при добыче газа. Поэтому коэффициент Ккг с января 2023 г. по 30 июня 2024 г. составит 134, с 1 июля 2024 г. по 30 июня 2025 г. — 285, а с 1 июля 2025 г. — 305.ЛьготыЗаконодательство не предусматривает льгот на добычу природных ресурсов. Однако к фактической льготе можно отнести нулевую ставку НДПИ (п.1 ст.342 НК РФ), относящуюся к:"Кроме того, в некоторых субъектах РФ разрешено использовать пониженные коэффициенты, которые можно приравнять к льготам. К примеру, при добыче обезвоженной, обессоленной и стабилизированной нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа налогоплательщик при соблюдении необходимых требований вправе воспользоваться налоговым вычетом, размер которого составляет 2 917 млн руб (п.2.ст.343 НК РФ)", — отметила бухгалтер Алена Краснова.Когда платить НДПИС того момента, как предприниматель начал добычу ресурсов, возникает необходимость налогового учета. Декларация формируется ежемесячно и подается не позднее последнего числа последующего месяца.Платить налоги необходимо по месту нахождения разработок или месту нахождения юрлица, если речь идет о работах за пределами РФ.Сроки для платежей и отчетовПодача отчетности и уплата налогов при добыче ископаемых привязаны к налоговому периоду, то есть к одному месяцу. Это значит, что подавать документы и платить необходимо, во-первых, ежемесячно, во-вторых, в месяце, наступающим за отчетным.Предельные даты:Почему важен НДПИНалог с добычи полезных ископаемых составляет значительную часть бюджетных поступлений:"В первую очередь, это касается нефтегазовой отрасли, где внушительные объемы добычи и, соответственно, большие объемы налоговых отчислений. К примеру, стандартный налог на прибыль до налогообложения может составлять 20%. Для нефтяников эта цифра выше. В зависимости от оборотов доля НДПИ может превышать 100% от чистой прибыли. В такой ситуации особенно важны коэффициенты, используемые при расчетах, поскольку даже небольшое изменение показателей в сторону увеличения может серьезно сказаться на работе представителей добывающей отрасли", — уточнила эксперт Алена Краснова.НДПИ в налоговом законодательствеПри расчете НДПИ нужно отталкиваться от налоговой базы, которой может выступать:Применяется, когда речь идет об угле, нефти, природном газе, газовом конденсате (исключение — новые шельфовые месторождения) и многокомпонентных комплексных рудах, добытых в Красноярском крае;На какой из вариантов ориентироваться — определяет сам налогоплательщик."Когда речь идет о НДПИ, то предполагается ведение отдельного расчета по каждому из вида ресурсов. Налоговой базой при этом чаще всего выступает стоимость добычи полезного ископаемого с учетом действующих процентных ставок НДПИ", — резюмировала эксперт.Особенности налогообложенияДобыча каждого вида полезных ископаемых сопряжена с определенными особенностями налогообложения.НефтиНалогообложению подлежит нефть, очищенная от солей, воды и стабилизированная (не закипает при нормальном давлении и температуре). При расчетах используется специфическая ставка: количество рублей за тонну.Формула:НДПИ на 1 тонну = ценовой коэффициент (Кц) * стандартная ставка НДПИ — коэффициент особенности добычи (Дм), где:Природного газа и газового конденсатаПри расчетах налога на добычу угля и газового конденсата применяют формулу:НДПИ = налоговая ставка* Еут*Кс, где:Когда речь идет о конденсате, ставку умножают также на корректирующий коэффициент (Ккм). При добыче природного газа произведение ставки Еути Кс суммируют показателем Тг, отражающим расходы на транспортировку.УгляПри добыче угля, как и нефти, применяют специфическую налоговую ставку, начисляемую в рублях за тонну в зависимости от вида ископаемого: коксующийся, бурый и т.д.).На размер ставки могут влиять:Драгоценных металловДобыча драгоценных металлов регламентируется двумя документами: федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и постановлением Правительства "Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности", в которых указаны правила учета и хранения конкретного вида ископаемых, подготовка отчетности.Оценку драгоценных металлов производят на основании цен реализации (без учета НДС) на химически чистый металл за вычетом затрат на очистку от примесей и доставку до потребителя.За налоговую базу берут стоимость добытого драгметалла, которую рассчитывают путем умножения стоимости единицы полученного ПИ на объем добычи.Что будет с НДПИВ январе 2019 года в отношении НДПИ начал действовать "налоговый маневр" — нововведение, согласно которому экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты должна снижаться, дойдя с 30% до нуля в 2024 году. При этом предусмотрено равномерное увеличение налоговой ставки на нефтедобычу и получение газового конденсата."Налоговый маневр в какой-то степени уравнял нагрузку между экспортной выручкой и потреблением внутри страны, ликвидировав преимущества для последней. Это должно означать, во-первых, дополнительные финансовые поступления, во-вторых, снижение зависимости федерального бюджета от скачков цен на нефть", — уточнила эксперт.Пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов обнулились с 1 января 2024 года, одновременно с этим опять вырос и налог на добычу полезных ископаемых для нефтяников.Изменения в 2024 годуВ 2024 году вырастет НДПИ на газ, при этом в Минфине допустили повышение налога на добычу угля. Это должно компенсировать выпавшие доходы бюджета после отмены курсовой экспортной пошлины на энергетический, коксующийся уголь и антрациты.Кроме того, ФНС утвердила новые форму декларации по НДПИ, порядок ее заполнения и формат подачи. Изменения начнут действовать с 1 марта 2024 года.

https://ria.ru/20240101/neft-1919307619.html

https://ria.ru/20240226/investitsii-1929651815.html

https://ria.ru/20240206/minfin-1925631875.html

https://ria.ru/20230804/zakon-1888225806.html

https://ria.ru/20240301/gaz-1930383442.html

https://ria.ru/20240220/neft-1928480991.html

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экономика, россия, налоги, полезные ископаемые, красноярский край, ханты-мансийский автономный округ, нефть, природный газ