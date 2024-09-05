https://ria.ru/20240905/nalogi-1728657161.html

Льготы по налогам: какие виды существуют в 2024 году, кому положены

Льготы по налогам 2024 кому предоставляются, какие виды, как написать заявление

Льготы по налогам: какие виды существуют в 2024 году, кому положены

Льготы по налогам — это полное или частичное освобождение от их уплаты определенной категории налогоплательщиков из числа юридических и физических лиц. Перечень РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:15

2024-09-05T12:15

2024-09-05T12:15

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

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россия

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законодательство

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Льготы по налогам — это полное или частичное освобождение от их уплаты определенной категории налогоплательщиков из числа юридических и физических лиц. Перечень и основания для предоставления приведены в налоговом законодательстве. Какие виды преференций существуют в 2024 году и как оформить заявление — в материале РИА Новости.Льготы по налогамЛьготы по налогам — это преимущество, которое государство предоставляет определенной категории налогоплательщиков из числа физических и юридических лиц. Они полностью или частично освобождаются от уплаты налогового сбора в соответствии с законом.“НДФЛ облагается разница между суммой полученных в течение календарного года процентов и суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение указанного календарного года (п. 1 ст. 214.2, ст. 216 НК РФ)”, — поясняет Анастасия Белоглазова, юрист Европейской юридической службы.По словам адвоката Ольги Сулим, от уплаты НДФЛ при продаже жилой недвижимости, вне зависимости от сроков владения, освобождаются семьи с двумя и более детьми при выполнении определенных условий. Также расширен перечень доходов, не облагаемых налогом. К ним относятся с 2022 года:"Кроме того, существует льгота, касающаяся профессионального налогового вычета для определенных категорий граждан, о которой знают не все: снижение налогооблагаемой базы для иллюстраторов на 30% и для писателей - на 20%. Для примера, если гонорар 100 рублей, то раньше НДФЛ платили 13% со 100 рублей, теперь же можно платить НДФЛ с 70 рублей для художников и с 80 рублей для писателей", - уточняет Светлана Рахманова, руководить редакции издательства детской литературы "Вакоша".Кому положеныНалоговые льготы в 2024 году согласно Налоговому кодексу РФ имеют право оформить:“Также на льготы по налогам имеют право физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, — в отношении творческих мастерских, ателье, студий и жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек. Кроме того, существуют послабления для граждан, имеющих хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 "квадратов" и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства”, — поясняет юрист Елена Крапивина.ИнвалидыДля инвалидов предусмотрено частичное освобождение доходов от обложения и система налоговых вычетов.Согласно статье 217 НК РФ не облагаются НДФЛ следующие доходы указанных граждан:"Инвалиды 1 и 2 групп имеют льготы по уплате НДФЛ в размере 500 рублей. Для инвалидов-чернобыльцев эта сумма составляет 3000 рублей. Также инвалиды I и II групп, инвалиды с детства не платят налог на имущество по одному виду – то есть на один дом, одну квартиру и т.д.", — поясняет Ольга Сулим. Инвалиды освобождаются от уплаты транспортного налога в том случае, если они владеют автомобилями, оборудованными для управления лицами с ограниченными возможностями, либо автомобилями с мощностью до 100 л.с., которые были приобретены через органы социальной защиты населения в установленном порядке. Дополнительные льготы для инвалидов могут устанавливать субъекты РФ.ПенсионерыОт уплаты налога на имущество освобождаются пенсионеры. Но им нужно выбрать, какой вид недвижимости освободить от налога. Льгота предоставляется на один дом, одну квартиру. Такими же правами наделены и лица предпенсионного возраста. "Работающие пенсионеры имеют возможность получить налоговый вычет за приобретение или строительство дома. В том случае, когда пенсионер не работает, он также может получить налоговый вычет путем подачи заявления о переносе вычета на 3 прошедших года", — отмечает Елена Крапивина.Анастасия Белоглазова отмечает, что пенсионер вправе получить имущественные вычеты в размере произведенных расходов на приобретение (строительство) на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты, доли (долей) в них, на приобретение земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, земельного участка, на котором расположен жилой дом, или доли (долей) в них и на уплату процентов по соответствующим целевым займам (кредитам) за три налоговых периода, предшествующие периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных вычетов (пп. 3, 4 п. 1, п. 10 ст. 220 НК РФ).Также пенсионеры и граждане предпенсионного возраста имеют право на налоговый вычет по земельному налогу за участок в размере 6 соток.Льгот на налог за владение автотранспортом для пенсионеров в федеральном законодательстве не предусмотрено, однако власти субъекта РФ могут устанавливать свои правила."В субъекте РФ это может быть частичное освобождение пенсионеров от уплаты налога на транспорт либо полное. Узнать о предоставлении льгот в конкретном регионе можно на официальном сайте ФНС", — поясняет специалист.Ветераны"На 500 рублей могут уменьшить налог ветераны боевых действий, включая тех, кто получил этот статус за участие в СВО в качестве военнослужащего, мобилизованного или добровольца", — комментирует Ольга Сулим.Многодетные семьиРодители, которые работают официально, имеют право получать стандартный налоговый вычет — 13% НДФЛ.За первых двух детей многодетные родители имеют право на вычеты по 1400 рублей, а за третьего и последующих — по 3000 рублей. За детей-инвалидов полагается вычет от 6 000 до 12 000 рублей.При этом, как только суммарный годовой доход родителя превысит 350 тысяч рублей, получать вычет будет нельзя. То есть человек с зарплатой в 50 тысяч рублей "исчерпает лимит" за 7 месяцев. Оставшуюся часть года он будет уплачивать 13% в полном размере.Также для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в России действует дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 квадратных метров за дом или часть дома.Также действует вычет в размере 6 соток по земельному налогу. Кроме того, льготы для многодетных семей на землю и недвижимость могут быть установлены органами муниципальных образований по месту нахождения объектов.По льготам на транспортный налог решение принимают власти в каждом субъекте РФ отдельно.Другие категории гражданОдними из получателей льгот от государства являются военнослужащие.По налогу на имущество льготы предоставляется действующим контрактникам. От налогообложения освобождаются квартиры (комнаты), жилые дома, гараж площадью не более 50 "квадратов". При этом послабление действует только по одному объекту, поэтому выбирается тот, по которому платеж больше. По земельному налогу военные в перечень льготников не входят. Он у них заменен на компенсационную денежную выплату, пояснила юрист. Транспортный налог в отношении контрактников устанавливается региональными законодательными актами.Юридические лица и ИПОтдельные группы налоговых льгот существуют для индивидуальных предпринимателей. Чаще всего они носят региональный характер. "Наиболее популярными являются: пониженная ставка по УСН – 3% вместо 6%, а также налоговые каникулы. От уплаты налогов освобождаются новые ИП. Однако стоит отметить, что налоговые каникулы не освободят индивидуального предпринимателя от необходимости уплачивать страховые взносы и обязательные платежи за своих сотрудников. Предприниматели на УСН и патенте освобождены от уплаты НДС", — поясняет Ольга Сулим. Особые преференции государства — освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов — полагаются компаниям, ведущим определенные виды деятельности, в числе которых:“Субъект РФ сам решает, каких налогоплательщиков освободить от уплаты налога (ст. 356 НК РФ), — говорит Анастасия Белоглазова. — На федеральной территории "Сириус" освобождение от налогообложения установлено ст. 356.1 НК РФ. Оно применяется, если на гражданина зарегистрирован электромобиль, имеющий местонахождение на данной территории и оснащенный исключительно электродвигателем мощностью не более 150 л. с. Льготу можно применить только к одному объекту налогообложения с максимальной исчисленной суммой налога (пп. 4 п. 3, п. 4 ст. 356.1 НК РФ). Представительный орган федеральной территории "Сириус" может устанавливать дополнительные налоговые льготы (п. 5 ст. 356.1 НК РФ)”.Кроме того, налогоплательщиками не признаются организации, зарегистрированные на Курильских островах, если они используют право на освобождение от уплаты налога на прибыль (ч. 6 ст. 357 НК РФ).Изменения действующих правил установлены Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ. Льготы по земельному налогу регулируются ст. 395 НК РФ.Виды льготСуществуют различные виды преференций для физических и юридических лиц.Льготы по налогу на имуществоЛьготники, список которых определен Налоговым кодексом РФ, могут экономить на налоге на имущество в любом регионе. Льготы считают по-разному: у многодетных один порядок, у пенсионеров — другой, у владельцев хозпостроек свои условия. Как правило, для физлиц послаблением является освобождение от уплаты взносов за один объект недвижимости.Также существуют и льготы в регионах. Узнать, какие преференции определены в конкретном городе или поселке можно через сервис налоговой службы, — сообщает юрист.Кроме того, предусмотрен и вычет по налогу на имущество. Это площадь жилья, на которую не начисляют налог.“Для расчета налога на имущество за налоговый период 2022 года во всех регионах (за исключением вновь вошедших в состав РФ) в качестве налоговой базы используется кадастровая стоимость недвижимости, при этом для исчисления налога действуют понижающие коэффициенты. Информацию об изменении ставок по налогу на имущество можно найти на сайте ФНС. С 2023 года участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенных с РФ, могут уменьшить налог на имущество и его авансы на налоговые вычеты в размере понесенных затрат, по которым предусмотрено предоставление мер господдержки. Такой вычет применяют в отношении имущества, созданного/построенного, модернизированного, реконструированного в рамках реализации инвестпроекта СЗПК”, - говорит Юлия Баранова, юрист юридической компании "Туров и партнеры".Льготы по транспортному налогуС 2022 года отменили коэффициенты 1,1 и 2 и ввели применение повышающего коэффициента к налогу только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей. Новый порядок действует с расчета налога за 2022 год.Существуют также региональные послабления по транспортному налогу. Например, в Москве преференции предусмотрены для инвалидов и многодетных родителей. "Какая ситуация в вашем субъекте, можно уточнить через сервис налоговой. Имеет значение статус собственника машины и регион, в котором зарегистрирован транспорт", — отмечает Елена Крапивина.Льготы по земельному налогуЛьготы по земельному налогу определены на федеральном уровне и действуют по всей России. Список льготников указан в статье 391 Налогового кодекса РФ. Они освобождаются от уплаты налога на земельный участок, площадью до 600 квадратных метров. Собственник может указать налоговой инспекции, по какому объекту учесть льготу.Также существуют и муниципальные послабления. Их регламентируют местные законы. Список льгот по регионам публикуется на сайте налоговой, — поясняет специалист."В 2022 году впервые во всех регионах России прошла государственная кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году начала проводиться оценка объектов капитального строительства. Поэтому налог на землю в 2023 году начисляли с учетом кадастровой переоценки. Однако в 2022 году ввели правило заморозки роста кадастровой стоимости. Если кадастровая стоимость с 1 января 2023 года превышает значение 1 января 2022 года, то налоговая база для земельного участка определяется как его кадастровая стоимость, применяемая с 1 января 2022 года, - отмечает Юлия Баранова.Льготы по НДФЛЭти льготы — законная возможность недоплачивать или возвращать НДФЛ. "Например, инвалиды вообще не платят НДФЛ от стоимости медикаментов, а также имеют право на налоговый вычет с доходов, облагаемых 13% налогом НДФЛ, за каждый месяц налогового периода. А многодетные имеют право получать стандартный налоговый вычет. Узнать о предоставлении вычетов можно на официальном сайте ФНС", — говорит Елена Крапивина."С 01.01.2023 компенсации добровольцам, волонтерам за услуги связи освобождены от НДФЛ. Основание: Федеральный закон от 21.11.2022 № 440-ФЗ с изменениями в ст. 217 НК РФ. С 1 января 2023 года истек срок действия налоговой льготы — освобождение от налога на проценты по вкладам в российских банках, полученные в 2021 и 2022 годах (п. 91 ст. 217 НК РФ). Поэтому в 2023 году доходы граждан по вкладам и счетам (в т.ч. открытым до 31 декабря 2022 года), вновь подлежат налогообложению. Налог нужно будет оплатить в 2024 году", - рассказывает Юлия Баранова.По словам юриста, также есть ряд изменений, которые произошли в период частичной мобилизации. Более подробную информацию можно найти на сайте ФНС.Кого затронут такие изменения: На период военной службы по мобилизации и до 28 числа третьего месяца после ее завершения включительно, продлены сроки уплаты:Налоги, сборы, страховые взносы, уплату по которым перенесли (кроме НПД и АвтоУСН), бизнес может оплатить в рассрочку. Первый платеж, равный одной шестой суммы, необходимо внести не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил уже продленный срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов. Далее уплата ежемесячно равными платежами.Также следует обратить внимание и на изменение сроков и форм подачи отчетности, в связи с введением Единого налогового счета.Льготы по налогу на прибыльК льготным условиям можно отнести применение пониженных налоговых ставок, амортизационных премий, специальных коэффициентов амортизации, инвестиционного вычета.Налог на прибыль затрагивает только компании, применяющие общую систему налогообложения. По словам Анастасии Белоглазовой, для аккредитованных в установленном порядке российских организаций, которые ведут деятельность в области информационных технологий, вместо пониженной ставки 3% с января 2022 года установили нулевую ставку налога, начиная с налогового периода, в котором получен документ о госаккредитации в этой области. Важно, чтобы соблюдались условия, перечисленные в п. 1.15 ст. 284 НК РФ. Нулевая ставка действует и для федерального, и для региональных бюджетов.Условия ее применения такие же:Как оформитьЗаявление о получении налоговых льгот подается вместе с документами, подтверждающими данное право, в органы ФНС РФ следующими способами: "В зависимости от случая пакет бумаг может включать: документы, подтверждающие статус льготника, справку о составе семьи, свидетельства о рождении детей, свидетельство о праве собственности, документы на автотранспорт, дом или другое имущество, справку о доходах, а для организаций — лицензию, устав, и другие организационно-распорядительные документы. Полный список бумаг в каждой отдельной ситуации лучше всего уточнить в налоговой или МФЦ", — поясняет юрист Елена Крапивина.Ольга Сулим отмечает, что в отношении пенсионеров, инвалидов, предпенсионеров и ряда других категорий действует беззаявительный порядок начисления льгот, то есть налоговые органы сами утверждают списки лиц, которым предоставляются льготы. "Но если вы в этот список по каким-либо причинам не попали, необходимо обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением и подтверждающими право на льготы документами", — говорит эксперт. Заявление о предоставлении налоговой льготы рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения.ЗаконодательствоОсновные положения по налоговым льготам закреплены в Налоговом кодексе Российской Федерации, а также соответствующими категории налогоплательщика федеральным законами.ВопросыЧто такое льготный объект налогообложения“Льготники освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определенного вида: например, одного жилого дома, квартиры, гаража. Такой объект и будет называться льготным. При уведомлении налоговой инспекции нужно указать один объект налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика, в отношении которого будет применена льгота”, — рассказала Елена Крапивина.Какие льготы по налогу положены самозанятомуФизические лица и ИП, которые перешли на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Льготные налоговые ставки "заморожены" до конца 2028 года. Кроме того, в 2022 году новым самозанятым положен налоговый бонус 10 000 руб., это сумма на которую автоматически уменьшается уплачиваемый налог. Индивидуальные предприниматели освобождены от НДС (кроме уплаты НДС при ввозе товара в Россию) и страховых фиксированных платежей.Изменения в налоговом законодательстве в 2024 годуПо словам Оксаны Родионовой, руководителя налоговой практики адвокатского бюро “Деловой фарватер”, в 2023 году сохраняются все ранее имеющиеся льготы. Правительство РФ продолжает поддержку сферы ИТ и радиоэлектроники, предоставляя им пониженные ставки по налогу на прибыль и тарифы для взносов. Отдельным категориям граждан предоставляются льготы по транспортному и земельному налогам, по налогу на имущество и НДФЛ.В ряде регионов продолжает действовать новый экспериментальный спецрежим АУСН для малого бизнеса.По УСН изменения связаны с утверждением нового коэффициента-дефлятора и повышением лимита доходов для сохранения права на применение УСН. Коэффициент-дефлятор для УСН на 2024 год – 1,329 (Приказ Минэкономразвития России от 23.10.2023 № 730 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2024 год")."С 2023 года произошел ряд изменений в порядке исчисления налогов физических лиц, однако они не коснулись особо льгот. Обновились условия применения коэффициентов по транспортному налогу, определение земельного налога будет опираться на местное законодательство (в том числе и льготы), по налогу на имущество физических лиц также будет применяться система льгот и ставок, которая принимается на местном уровне. Также с 2023 года организации и ИП платят страховые взносы по единому тарифу. Льготники теперь объединены в три группы с тарифами 15%, 7,6% и 0%. Изменился сам порядок уплаты налогов – введен так называемый единый налоговый платеж. Схема стала более удобной, на первый взгляд. Однако это не добавило для граждан новых оснований для уменьшения налогового бремени или вовсе освобождения от уплаты налогов", - отмечает Анастасия Хрусталева, старший вице–президент ИК Fontvielle.К хорошим новостям в сфере налогообложения, по словам эксперта, можно отнести возможность получить налоговый вычет с затрат, направленных на физкультурно-оздоровительные мероприятия (например, за спортивный зал, фитнес-тренировки и т.д.). Запросить его можно в размере 13%.

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Алёна Пава

федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, льготы, россия, налогоплательщики, законодательство