https://ria.ru/20240905/nalog-1772417874.html
Налог на вклады в банках в 2024 году: основные изменения и как рассчитать
Налог на вклады физических лиц 2024 суть, сумма, расчет и что облагается
Налог на вклады в банках в 2024 году: основные изменения и как рассчитать
С 2021 года физические лица должны платить новый налог на банковские вклады. Как рассчитывается его сумма, какая ставка для резидентов и нерезидентов,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:09
2024-09-05T13:09
2024-09-05T13:09
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
налоги
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федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. С 2021 года физические лица должны платить новый налог на банковские вклады. Как рассчитывается его сумма, какая ставка для резидентов и нерезидентов, облагается ли налогом общая сумма вклада и проценты, - в материале РИА Новости.Налог на вклады 2023С 1 января 2021 года на территории России начал действовать новый налог. Он распространяется на проценты по вкладам и счетам, открытым в российских банках. В конце марта 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий временно не платить налог на доход по вкладам. Таким образом, в 2022 году (с доходов, полученных в 2021 году) и 2023 (с доходов, полученных в 2022 году) платить такой налог было не нужно. Но налоговая льгота прекратила действовать с 1 января 2023 года.Впервые налог на вклады в 2024 году заплатят те, кто размещал денежные средства на банковских депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.“По общему правилу при получении процентного дохода НДФЛ облагается разница между суммой полученных в течение календарного года процентов и суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение указанного календарного года. Процентные доходы по вкладам в иностранных банках облагаются НДФЛ в полном объеме”, - говорит Евгений Безручкин, помощник юриста ООО "Мариокс-центра".При исчислении НДФЛ не учитываются проценты :Законодательное регулирование1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно внесенным изменениям, с процента по банковским продуктам взимается налог в размере 13%. Самой суммы вклада это не касается. Налогом облагается только доход, который получает физическое лицо согласно условиям договора с банком.Статья 214.2 Налогового Кодекса РФ поясняет, что в расчет берутся не только банковские вклады, а все продукты, с которых гражданин получает доход в виде процентов. Кто должен платитьВ процессе уплаты налогов не имеет значения статус у физического лица: это может быть резидент или нерезидент. Главное, чтобы гражданин получал процентный доход в России. Налоговый резидент – это лицо, которое платит налоги в бюджет страны. В России это граждане, которые находятся на территории страны больше 183 дней (непрерывно) в течение 12 месяцев.Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ уточняет, что НДФЛ облагается совокупный процентный доход, полученный физлицом по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ. Поэтому неважно, один крупный вклад у человека или несколько на небольшие суммы. Как только сумма процентов за год по всем вкладам превысит необлагаемый лимит, возникнет НДФЛ к уплате.Какие вклады облагаются налогомСогласно статье 214.2 Налогового кодекса РФ, налогом облагается общая сумма процентов по всем вкладам и счетам. Они могут быть следующих видов:"Если свои сбережения человек копит в валюте, то налог рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты процентов. Налоговая получит информацию о сбережениях каждого человека напрямую от банков, затем суммирует полученный вкладчиком доход и пришлет уведомление об уплате налога. Исключаются из налогообложения счета и вклады со ставкой не превышающий 1% годовых в рублях. К ним относятся, например, текущие зарплатные счета, вклады "до востребования". Также не будут облагаться налогом доходы по счетам эскроу, которые используются в ипотечном кредитовании", - добавила Ирина Андриевская, директор по коммуникациям финансового маркетплейса "Выберу.ру".Как было раньше и как сейчасДо внесения поправок в Налоговый Кодекс РФ налог по вкладам нужно было платить лишь в тех случаях, когда процентная ставка по депозиту превышала ключевую ставку Центрального банка на 5%. При таком раскладе резидент должен был заплатить налог в размере 35%, а нерезидент - 30%.“Ставка НДФЛ с процентных доходов как налоговых резидентов РФ, так и нерезидентов одинакова - 13% (при сумме дохода не более 5 млн руб.). Если сумма полученного дохода превышает 5 млн руб., налоговая ставка составляет 650 тыс. руб. и 15 процентов суммы соответствующих доходов, превышающей 5 млн руб”, - уточняет Евгений Безручкин.Особенности"НДФЛ на проценты по вкладам – это по сути дополнительный налог на доходы людей. Любой человек сначала уплачивает налог, например, получая заработную плату – 13%, если годовой доход меньше 5 млн рублей, и 15% – свыше этой суммы. Пополняя из зарплаты срочный вклад или накопительный счет, человек вновь сталкивается с необходимостью заплатить налог, если превышен необлагаемый максимум. Такое двойное налогообложение можно считать особенностью нового налога", - прокомментировала Ирина Андриевская.“При изменении значений ключевой ставки Банка России в течение налогового периода сумма вычета, уменьшающего налоговую базу, определяемую в отношении процентных доходов по вкладам в банках, будет определяться от максимального из зафиксированных на 1-е число каждого месяца года значения ключевой ставки Банка России”, - отмечает Оксана Васильева.Как рассчитать налог на вкладыЧтобы подсчитать, сколько налогов придется отдать государству в 2024 году, необходимо посмотреть выписки по счетам за период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Сделать это можно в отделении кредитной организации, мобильном приложении или интернет-банке. Далее необходимо просуммировать все начисленные проценты за этот период по всем накопительным счетам и депозитам во всех банках.Если полученное число превысило 42 500 рублей, то придется платить налог. Неважно, когда именно был открыт вклад или счет. Возможно, депозит был открыт в 2020 году сроком на три года, а проценты получены все сразу в конце срока – в 2023 году. Такое начисление тоже необходимо учитывать в расчете. Для налоговой не имеет значения, что оно пришло за три года. Важно только то, что оно поступило в отчетный период.“Если полученные доходы номинированы в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения дохода”, - добавляет Евгений Безручкин.Например, были открыты вклады в трех банках на территории РФ на следующих условиях:По итогам года был получен процентный доход: от банка А - 104 000 руб., от банка Б - 50 597 руб., от банка В - 2 000 руб.Для целей налогообложения НДФЛ учитывается доход по вкладам в банках А и Б в сумме 154 597 руб. (104 000 руб. + 50 597 руб.).Доход по вкладу в банке В (2 000 руб.) не учитывается, так как процентная ставка в течение календарного года не превышала 1% годовых.Например, максимальное значение ключевой ставки Банка России за календарный год составило 15%. Следовательно, предельная необлагаемая сумма процентов равна 150 000 руб. (1 млн руб. x 15%).НДФЛ облагается доход в сумме 4 597 руб. (154 597 руб. - 150 000 руб.).Сумма налога составляет 598 руб. (4 597 руб. x 13%).Как оплатить налог по вкладамНалог по вкладам граждане должны платить самостоятельно. При этом декларацию подавать не нужно: всю информацию в Федеральную налоговую службу передают банки. Они должны отчитаться до 1 февраля следующего года. Далее гражданин получает уведомление от налогового органа с расчетом суммы к уплате.В том случае, если речь идет о доходах в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) несовершеннолетних граждан, то НДФЛ будут платить их родители (усыновители, опекуны или попечители).СрокиНалогооблагаемая база исчисляется по итогам года. Все проценты, которые были получены в течение календарного года, суммируются налоговой. При расчете НДФЛ не учитывается дата договора с банком на открытие, а также периодичность выплаты процентов. Для расчета используют проценты, полученные с 1 января по 31 декабря.Налоги за 2023 год необходимо заплатить до 1 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20230406/nalogi-1863472993.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), налоги, вклады, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Налоги, Вклады, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. С 2021 года физические лица должны платить новый налог на банковские вклады. Как рассчитывается его сумма, какая ставка для резидентов и нерезидентов, облагается ли налогом общая сумма вклада и проценты, - в материале РИА Новости.
С 1 января 2021 года на территории России начал действовать новый налог. Он распространяется на проценты по вкладам и счетам, открытым в российских банках.
В конце марта 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон
, разрешающий временно не платить налог на доход по вкладам. Таким образом, в 2022 году (с доходов, полученных в 2021 году) и 2023 (с доходов, полученных в 2022 году) платить такой налог было не нужно. Но налоговая льгота прекратила действовать с 1 января 2023 года.
Впервые налог на вклады в 2024 году заплатят те, кто размещал денежные средства на банковских депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.
“По общему правилу при получении процентного дохода НДФЛ облагается разница между суммой полученных в течение календарного года процентов и суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение указанного календарного года. Процентные доходы по вкладам в иностранных банках облагаются НДФЛ в полном объеме”, - говорит Евгений Безручкин, помощник юриста ООО "Мариокс-центра".
При исчислении НДФЛ не учитываются проценты :
- по вкладам (остаткам на счетах) в рублях в банках на территории РФ, в том числе (начиная с доходов, полученных в 2023 г.) в Банке России, процентная ставка по которым в течение всего календарного года составляет не более 1% годовых;
- по счетам эскроу.
Законодательное регулирование
1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 102-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно внесенным изменениям, с процента по банковским продуктам взимается налог в размере 13%. Самой суммы вклада это не касается. Налогом облагается только доход, который получает физическое лицо согласно условиям договора с банком.
Статья 214.2
Налогового Кодекса РФ поясняет, что в расчет берутся не только банковские вклады, а все продукты, с которых гражданин получает доход в виде процентов.
В процессе уплаты налогов не имеет значения статус у физического лица: это может быть резидент или нерезидент. Главное, чтобы гражданин получал процентный доход в России. Налоговый резидент – это лицо, которое платит налоги в бюджет страны. В России это граждане, которые находятся на территории страны больше 183 дней (непрерывно) в течение 12 месяцев.
Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ уточняет, что НДФЛ облагается совокупный процентный доход, полученный физлицом по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ. Поэтому неважно, один крупный вклад у человека или несколько на небольшие суммы. Как только сумма процентов за год по всем вкладам превысит необлагаемый лимит, возникнет НДФЛ к уплате.
Какие вклады облагаются налогом
Согласно статье 214.2
Налогового кодекса РФ, налогом облагается общая сумма процентов
по всем вкладам и счетам. Они могут быть следующих видов:
- срочные вклады;
- расчетные вклады;
- накопительные счета;
- карточные счета;
- депозиты.
"Если свои сбережения человек копит в валюте, то налог рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты процентов. Налоговая получит информацию о сбережениях каждого человека напрямую от банков, затем суммирует полученный вкладчиком доход и пришлет уведомление об уплате налога. Исключаются из налогообложения счета и вклады со ставкой не превышающий 1% годовых в рублях. К ним относятся, например, текущие зарплатные счета, вклады "до востребования". Также не будут облагаться налогом доходы по счетам эскроу, которые используются в ипотечном кредитовании", - добавила Ирина Андриевская, директор по коммуникациям финансового маркетплейса "Выберу.ру".
Как было раньше и как сейчас
До внесения поправок в Налоговый Кодекс РФ налог по вкладам нужно было платить лишь в тех случаях, когда процентная ставка по депозиту превышала ключевую ставку Центрального банка на 5%. При таком раскладе резидент должен был заплатить налог в размере 35%, а нерезидент - 30%.
“Ставка НДФЛ с процентных доходов как налоговых резидентов РФ, так и нерезидентов одинакова - 13% (при сумме дохода не более 5 млн руб.). Если сумма полученного дохода превышает 5 млн руб., налоговая ставка составляет 650 тыс. руб. и 15 процентов суммы соответствующих доходов, превышающей 5 млн руб”, - уточняет Евгений Безручкин.
"НДФЛ на проценты по вкладам – это по сути дополнительный налог на доходы людей. Любой человек сначала уплачивает налог, например, получая заработную плату – 13%, если годовой доход меньше 5 млн рублей, и 15% – свыше этой суммы. Пополняя из зарплаты срочный вклад или накопительный счет, человек вновь сталкивается с необходимостью заплатить налог, если превышен необлагаемый максимум. Такое двойное налогообложение можно считать особенностью нового налога", - прокомментировала Ирина Андриевская.
“При изменении значений ключевой ставки Банка России в течение налогового периода сумма вычета, уменьшающего налоговую базу, определяемую в отношении процентных доходов по вкладам в банках, будет определяться от максимального из зафиксированных на 1-е число каждого месяца года значения ключевой ставки Банка России”, - отмечает Оксана Васильева.
Как рассчитать налог на вклады
Чтобы подсчитать, сколько налогов придется отдать государству в 2024 году, необходимо посмотреть выписки по счетам за период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Сделать это можно в отделении кредитной организации, мобильном приложении или интернет-банке. Далее необходимо просуммировать все начисленные проценты за этот период по всем накопительным счетам и депозитам во всех банках.
Если полученное число превысило 42 500 рублей, то придется платить налог. Неважно, когда именно был открыт вклад или счет. Возможно, депозит был открыт в 2020 году сроком на три года, а проценты получены все сразу в конце срока – в 2023 году. Такое начисление тоже необходимо учитывать в расчете. Для налоговой не имеет значения, что оно пришло за три года. Важно только то, что оно поступило в отчетный период.
“Если полученные доходы номинированы в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения дохода”, - добавляет Евгений Безручкин.
Например, были открыты вклады в трех банках на территории РФ на следующих условиях:
- в банке А вклад на год на сумму 1 300 000 руб. под 8% годовых;
- в банке Б вклад на 270 дней на сумму 900 000 руб. под 7,6% годовых;
- в банке В вклад на год на сумму 400 000 руб. под 0,5% годовых.
По итогам года был получен процентный доход: от банка А - 104 000 руб., от банка Б - 50 597 руб., от банка В - 2 000 руб.
Для целей налогообложения НДФЛ учитывается доход по вкладам в банках А и Б в сумме 154 597 руб. (104 000 руб. + 50 597 руб.).
Доход по вкладу в банке В (2 000 руб.) не учитывается, так как процентная ставка в течение календарного года не превышала 1% годовых.
Например, максимальное значение ключевой ставки Банка России за календарный год составило 15%. Следовательно, предельная необлагаемая сумма процентов равна 150 000 руб. (1 млн руб. x 15%).
НДФЛ облагается доход в сумме 4 597 руб. (154 597 руб. - 150 000 руб.).
Сумма налога составляет 598 руб. (4 597 руб. x 13%).
Как оплатить налог по вкладам
Налог по вкладам граждане должны платить самостоятельно. При этом декларацию подавать не нужно: всю информацию в Федеральную налоговую службу передают банки. Они должны отчитаться до 1 февраля следующего года. Далее гражданин получает уведомление от налогового органа с расчетом суммы к уплате.
В том случае, если речь идет о доходах в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) несовершеннолетних граждан, то НДФЛ будут платить их родители (усыновители, опекуны или попечители).
Налогооблагаемая база исчисляется по итогам года. Все проценты, которые были получены в течение календарного года, суммируются налоговой. При расчете НДФЛ не учитывается дата договора с банком на открытие, а также периодичность выплаты процентов. Для расчета используют проценты, полученные с 1 января по 31 декабря.
Налоги за 2023 год необходимо заплатить до 1 декабря 2024 года.