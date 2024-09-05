https://ria.ru/20240905/nalog-1772417874.html

Налог на вклады в банках в 2024 году: основные изменения и как рассчитать

Налог на вклады физических лиц 2024 суть, сумма, расчет и что облагается

Налог на вклады в банках в 2024 году: основные изменения и как рассчитать

С 2021 года физические лица должны платить новый налог на банковские вклады. Как рассчитывается его сумма, какая ставка для резидентов и нерезидентов,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:09

2024-09-05T13:09

2024-09-05T13:09

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

налоги

вклады

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. С 2021 года физические лица должны платить новый налог на банковские вклады. Как рассчитывается его сумма, какая ставка для резидентов и нерезидентов, облагается ли налогом общая сумма вклада и проценты, - в материале РИА Новости.Налог на вклады 2023С 1 января 2021 года на территории России начал действовать новый налог. Он распространяется на проценты по вкладам и счетам, открытым в российских банках. В конце марта 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий временно не платить налог на доход по вкладам. Таким образом, в 2022 году (с доходов, полученных в 2021 году) и 2023 (с доходов, полученных в 2022 году) платить такой налог было не нужно. Но налоговая льгота прекратила действовать с 1 января 2023 года.Впервые налог на вклады в 2024 году заплатят те, кто размещал денежные средства на банковских депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.“По общему правилу при получении процентного дохода НДФЛ облагается разница между суммой полученных в течение календарного года процентов и суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение указанного календарного года. Процентные доходы по вкладам в иностранных банках облагаются НДФЛ в полном объеме”, - говорит Евгений Безручкин, помощник юриста ООО "Мариокс-центра".При исчислении НДФЛ не учитываются проценты :Законодательное регулирование1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно внесенным изменениям, с процента по банковским продуктам взимается налог в размере 13%. Самой суммы вклада это не касается. Налогом облагается только доход, который получает физическое лицо согласно условиям договора с банком.Статья 214.2 Налогового Кодекса РФ поясняет, что в расчет берутся не только банковские вклады, а все продукты, с которых гражданин получает доход в виде процентов. Кто должен платитьВ процессе уплаты налогов не имеет значения статус у физического лица: это может быть резидент или нерезидент. Главное, чтобы гражданин получал процентный доход в России. Налоговый резидент – это лицо, которое платит налоги в бюджет страны. В России это граждане, которые находятся на территории страны больше 183 дней (непрерывно) в течение 12 месяцев.Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ уточняет, что НДФЛ облагается совокупный процентный доход, полученный физлицом по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ. Поэтому неважно, один крупный вклад у человека или несколько на небольшие суммы. Как только сумма процентов за год по всем вкладам превысит необлагаемый лимит, возникнет НДФЛ к уплате.Какие вклады облагаются налогомСогласно статье 214.2 Налогового кодекса РФ, налогом облагается общая сумма процентов по всем вкладам и счетам. Они могут быть следующих видов:"Если свои сбережения человек копит в валюте, то налог рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты процентов. Налоговая получит информацию о сбережениях каждого человека напрямую от банков, затем суммирует полученный вкладчиком доход и пришлет уведомление об уплате налога. Исключаются из налогообложения счета и вклады со ставкой не превышающий 1% годовых в рублях. К ним относятся, например, текущие зарплатные счета, вклады "до востребования". Также не будут облагаться налогом доходы по счетам эскроу, которые используются в ипотечном кредитовании", - добавила Ирина Андриевская, директор по коммуникациям финансового маркетплейса "Выберу.ру".Как было раньше и как сейчасДо внесения поправок в Налоговый Кодекс РФ налог по вкладам нужно было платить лишь в тех случаях, когда процентная ставка по депозиту превышала ключевую ставку Центрального банка на 5%. При таком раскладе резидент должен был заплатить налог в размере 35%, а нерезидент - 30%.“Ставка НДФЛ с процентных доходов как налоговых резидентов РФ, так и нерезидентов одинакова - 13% (при сумме дохода не более 5 млн руб.). Если сумма полученного дохода превышает 5 млн руб., налоговая ставка составляет 650 тыс. руб. и 15 процентов суммы соответствующих доходов, превышающей 5 млн руб”, - уточняет Евгений Безручкин.Особенности"НДФЛ на проценты по вкладам – это по сути дополнительный налог на доходы людей. Любой человек сначала уплачивает налог, например, получая заработную плату – 13%, если годовой доход меньше 5 млн рублей, и 15% – свыше этой суммы. Пополняя из зарплаты срочный вклад или накопительный счет, человек вновь сталкивается с необходимостью заплатить налог, если превышен необлагаемый максимум. Такое двойное налогообложение можно считать особенностью нового налога", - прокомментировала Ирина Андриевская.“При изменении значений ключевой ставки Банка России в течение налогового периода сумма вычета, уменьшающего налоговую базу, определяемую в отношении процентных доходов по вкладам в банках, будет определяться от максимального из зафиксированных на 1-е число каждого месяца года значения ключевой ставки Банка России”, - отмечает Оксана Васильева.Как рассчитать налог на вкладыЧтобы подсчитать, сколько налогов придется отдать государству в 2024 году, необходимо посмотреть выписки по счетам за период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Сделать это можно в отделении кредитной организации, мобильном приложении или интернет-банке. Далее необходимо просуммировать все начисленные проценты за этот период по всем накопительным счетам и депозитам во всех банках.Если полученное число превысило 42 500 рублей, то придется платить налог. Неважно, когда именно был открыт вклад или счет. Возможно, депозит был открыт в 2020 году сроком на три года, а проценты получены все сразу в конце срока – в 2023 году. Такое начисление тоже необходимо учитывать в расчете. Для налоговой не имеет значения, что оно пришло за три года. Важно только то, что оно поступило в отчетный период.“Если полученные доходы номинированы в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения дохода”, - добавляет Евгений Безручкин.Например, были открыты вклады в трех банках на территории РФ на следующих условиях:По итогам года был получен процентный доход: от банка А - 104 000 руб., от банка Б - 50 597 руб., от банка В - 2 000 руб.Для целей налогообложения НДФЛ учитывается доход по вкладам в банках А и Б в сумме 154 597 руб. (104 000 руб. + 50 597 руб.).Доход по вкладу в банке В (2 000 руб.) не учитывается, так как процентная ставка в течение календарного года не превышала 1% годовых.Например, максимальное значение ключевой ставки Банка России за календарный год составило 15%. Следовательно, предельная необлагаемая сумма процентов равна 150 000 руб. (1 млн руб. x 15%).НДФЛ облагается доход в сумме 4 597 руб. (154 597 руб. - 150 000 руб.).Сумма налога составляет 598 руб. (4 597 руб. x 13%).Как оплатить налог по вкладамНалог по вкладам граждане должны платить самостоятельно. При этом декларацию подавать не нужно: всю информацию в Федеральную налоговую службу передают банки. Они должны отчитаться до 1 февраля следующего года. Далее гражданин получает уведомление от налогового органа с расчетом суммы к уплате.В том случае, если речь идет о доходах в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) несовершеннолетних граждан, то НДФЛ будут платить их родители (усыновители, опекуны или попечители).СрокиНалогооблагаемая база исчисляется по итогам года. Все проценты, которые были получены в течение календарного года, суммируются налоговой. При расчете НДФЛ не учитывается дата договора с банком на открытие, а также периодичность выплаты процентов. Для расчета используют проценты, полученные с 1 января по 31 декабря.Налоги за 2023 год необходимо заплатить до 1 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20230406/nalogi-1863472993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), налоги, вклады, федеральная налоговая служба (фнс россии)