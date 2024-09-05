https://ria.ru/20240905/naemnik-1970658585.html

Наемник из Новой Зеландии воюет на стороне ВСУ уже 2,5 года

Наемник из Новой Зеландии воюет на стороне ВСУ уже 2,5 года - РИА Новости, 05.09.2024

Наемник из Новой Зеландии воюет на стороне ВСУ уже 2,5 года

Наемник из Новой Зеландии Ордан О'Брайен, недавно замеченный в рядах ВСУ, напавших на территорию Курской области, воюет на стороне Украины уже 2,5 года,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T00:34

2024-09-05T00:34

2024-09-05T00:35

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Наемник из Новой Зеландии Ордан О'Брайен, недавно замеченный в рядах ВСУ, напавших на территорию Курской области, воюет на стороне Украины уже 2,5 года, выяснило РИА Новости. Ранее новозеландский портал Spinoff сообщил, что О'Брайен воюет на территории Курской области вместе с другими наемниками из Новой Зеландии. Точное число новозеландцев-наемников на Украине неизвестно, но в 2023 году предполагалось, что в число наемников вступили "от 15 до 25 человек", говорилось в материале. Вместе с тем на своих страницах в соцсетях О'Брайен не скрывает информацию о своей деятельности, открыто задекларировав в LinkedIn, что с апреля он служит оператором дронов в 409-м отдельном пехотном батальоне ВСУ, также известном как группировка иностранных и украинских наемников под названием "Вихрь" (Vykhor). Согласно его странице в LinkedIn, служить на Украине он начал в марте 2022 года, в ЧВК "Темные ангелы". Спустя семь месяцев он покинул ЧВК и присоединился в качестве специалиста по разведке к 131-му отдельному разведывательному батальону ВСУ. О'Брайен написал, что среди функций в 131-м батальное было проведение разведывательных операций на николаевско-херсонском фронте, а также десантных операций на Днепре и левобережье после того, как ВСУ заняли Херсон. На его странице в соцсети X наемник публиковал фотографии китайских дронов DJI, которые "Вихрь" приобрел за счет пожертвований. Производитель DJI выражал жесткое несогласие с использованием своих дронов в конфликте на Украине, в то время как Китай с 1 сентября еще больше ужесточил контроль за экспортом дронов. "Если хотите, вы можете меня найти в Курской области, вот я вам и облегчил задачу, приехав на вашу территорию", - писал О"Брайен в X в ответ на пост посольства РФ в Южной Африке, которое заявило, что Россия занимается расследованием участия более 4 тысяч иностранных наемников на стороне Украины. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966840424.html

https://ria.ru/20240826/naemnik-1968625829.html

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россия, украина, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире