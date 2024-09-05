Рейтинг@Mail.ru
У израильского генконсульства нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 05.09.2024 (обновлено: 12:53 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/myunkhen-1970776174.html
У израильского генконсульства нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу
У израильского генконсульства нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу - РИА Новости, 05.09.2024
У израильского генконсульства нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу
Сотрудники израильского генерального консульства в Мюнхене не пострадали при инциденте со стрельбой вблизи дипломатической миссии, стрелок нейтрализован... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:41
2024-09-05T12:53
мюнхен
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970796703_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_173b57a83b93fb4aec1b7575c973b177.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники израильского генерального консульства в Мюнхене не пострадали при инциденте со стрельбой вблизи дипломатической миссии, стрелок нейтрализован немецкими силами безопасности, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства."Инцидент со стрельбой возле генерального консульства Израиля в Мюнхене. Консульство сегодня закрыто в связи с церемонией памяти жертв расправы над (израильскими - ред.) спортсменами в Мюнхене, при этом никто из сотрудников консульства в результате инцидента не пострадал. Стрелок был нейтрализован немецкими силами безопасности, инцидент находится под их контролем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240905/vystrely-1970760696.html
мюнхен
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970796703_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50dd9df356e246f3ed2310aa6d57c85b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мюнхен, израиль, в мире
Мюнхен, Израиль, В мире
У израильского генконсульства нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу

МИД Израиля: при стрельбе у израильского генконсульства сотрудники не пострадали

© AP Photo / Matthias SchraderСотрудники полиции Германии на месте стрельбы у генконсульства Израиля в Мюнхене
Сотрудники полиции Германии на месте стрельбы у генконсульства Израиля в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Сотрудники полиции Германии на месте стрельбы у генконсульства Израиля в Мюнхене
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники израильского генерального консульства в Мюнхене не пострадали при инциденте со стрельбой вблизи дипломатической миссии, стрелок нейтрализован немецкими силами безопасности, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
"Инцидент со стрельбой возле генерального консульства Израиля в Мюнхене. Консульство сегодня закрыто в связи с церемонией памяти жертв расправы над (израильскими - ред.) спортсменами в Мюнхене, при этом никто из сотрудников консульства в результате инцидента не пострадал. Стрелок был нейтрализован немецкими силами безопасности, инцидент находится под их контролем", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции Германии на месте стрельбы у генконсульства Израиля в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Вооруженный мужчина открыл огонь у генконсульства Израиля в Мюнхене
Вчера, 10:59
 
МюнхенИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала