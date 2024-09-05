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У израильского генконсульства нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу
У израильского генконсульства нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу - РИА Новости, 05.09.2024
У израильского генконсульства нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу
Сотрудники израильского генерального консульства в Мюнхене не пострадали при инциденте со стрельбой вблизи дипломатической миссии, стрелок нейтрализован... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:41
2024-09-05T11:41
2024-09-05T12:53
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники израильского генерального консульства в Мюнхене не пострадали при инциденте со стрельбой вблизи дипломатической миссии, стрелок нейтрализован немецкими силами безопасности, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства."Инцидент со стрельбой возле генерального консульства Израиля в Мюнхене. Консульство сегодня закрыто в связи с церемонией памяти жертв расправы над (израильскими - ред.) спортсменами в Мюнхене, при этом никто из сотрудников консульства в результате инцидента не пострадал. Стрелок был нейтрализован немецкими силами безопасности, инцидент находится под их контролем", - говорится в сообщении.
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мюнхен, израиль, в мире
У израильского генконсульства нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу
МИД Израиля: при стрельбе у израильского генконсульства сотрудники не пострадали