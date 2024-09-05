Рейтинг@Mail.ru
Цели МВФ по Украине трудно понять, считает эксперт - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/mvf-1970661264.html
Цели МВФ по Украине трудно понять, считает эксперт
Цели МВФ по Украине трудно понять, считает эксперт - РИА Новости, 05.09.2024
Цели МВФ по Украине трудно понять, считает эксперт
Цели Международного валютного фонда по Украине не прозрачны, считает бывший помощник профессора университета Брауна по экономике Барри Фридман. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:13
2024-09-05T01:13
киев
украина
россия
джо байден
владимир путин
мвф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Цели Международного валютного фонда по Украине не прозрачны, считает бывший помощник профессора университета Брауна по экономике Барри Фридман. "Непонятно, что делает МВФ. Обычно они выдают займ странам, чтобы те избежали девальвации, но это кратковременный контракт и возвратный, или он касается золота или других активов в качестве возмещения ущерба", - сказал Фридман РИА Новости. Возможно, после завершения конфликта планируется превратить выданную помощь в займ на восстановление, отметил эксперт. Он считает, что средства МВФ могут использовать, чтобы скрыть вовлеченность некоторых стран и администрации Джо Байдена, которая могла бы выделять средства через американские структуры. Со своей стороны, экономический аналитик и колумнист Элан Тонельсон сказал РИА Новости, что на фоне взаимодействия Фонда с Киевом Китай и Индия могут потребовать большей вовлеченности в его деятельность. "Учитывая сохраняющиеся доминирование западных стран в МВФ, почти невозможно представить, что Фонд прекратит поддержку Украины", - сказал он. Он отметил, что интерес представляет реакция Китая и Индии, которые требовали большей власти в МВФ и других международных институтах. "Дополнительное финансирование Украины может еще больше их воодушевить", - сказал Тонельсон. Как сообщал Киев, МВФ начинает работу по пятому пересмотру программы расширенного финансирования, по результатам которого Украина рассчитывает получить 1,1 миллиарда долларов этой осенью. В июле Киев получил от МВФ 2,2 миллиарда долларов, в марте - 880 миллионов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности тогда от Фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970649503.html
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970390366.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, россия, джо байден, владимир путин, мвф, в мире
Киев, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, МВФ, В мире
Цели МВФ по Украине трудно понять, считает эксперт

Экономист Фридман: непонятно, что делает МВФ по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Цели Международного валютного фонда по Украине не прозрачны, считает бывший помощник профессора университета Брауна по экономике Барри Фридман.
"Непонятно, что делает МВФ. Обычно они выдают займ странам, чтобы те избежали девальвации, но это кратковременный контракт и возвратный, или он касается золота или других активов в качестве возмещения ущерба", - сказал Фридман РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Украина добилась своего
21 августа, 08:00
Возможно, после завершения конфликта планируется превратить выданную помощь в займ на восстановление, отметил эксперт. Он считает, что средства МВФ могут использовать, чтобы скрыть вовлеченность некоторых стран и администрации Джо Байдена, которая могла бы выделять средства через американские структуры.
Со своей стороны, экономический аналитик и колумнист Элан Тонельсон сказал РИА Новости, что на фоне взаимодействия Фонда с Киевом Китай и Индия могут потребовать большей вовлеченности в его деятельность.
"Учитывая сохраняющиеся доминирование западных стран в МВФ, почти невозможно представить, что Фонд прекратит поддержку Украины", - сказал он.
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине
Вчера, 22:20
Он отметил, что интерес представляет реакция Китая и Индии, которые требовали большей власти в МВФ и других международных институтах. "Дополнительное финансирование Украины может еще больше их воодушевить", - сказал Тонельсон.
Как сообщал Киев, МВФ начинает работу по пятому пересмотру программы расширенного финансирования, по результатам которого Украина рассчитывает получить 1,1 миллиарда долларов этой осенью. В июле Киев получил от МВФ 2,2 миллиарда долларов, в марте - 880 миллионов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности тогда от Фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Украина не вернет деньги МВФ, убеждены американские эксперты
Вчера, 04:19
 
КиевУкраинаРоссияДжо БайденВладимир ПутинМВФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала