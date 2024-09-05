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Цели МВФ по Украине трудно понять, считает эксперт

Цели МВФ по Украине трудно понять, считает эксперт - РИА Новости, 05.09.2024

Цели МВФ по Украине трудно понять, считает эксперт

Цели Международного валютного фонда по Украине не прозрачны, считает бывший помощник профессора университета Брауна по экономике Барри Фридман. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T01:13

2024-09-05T01:13

2024-09-05T01:13

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Цели Международного валютного фонда по Украине не прозрачны, считает бывший помощник профессора университета Брауна по экономике Барри Фридман. "Непонятно, что делает МВФ. Обычно они выдают займ странам, чтобы те избежали девальвации, но это кратковременный контракт и возвратный, или он касается золота или других активов в качестве возмещения ущерба", - сказал Фридман РИА Новости. Возможно, после завершения конфликта планируется превратить выданную помощь в займ на восстановление, отметил эксперт. Он считает, что средства МВФ могут использовать, чтобы скрыть вовлеченность некоторых стран и администрации Джо Байдена, которая могла бы выделять средства через американские структуры. Со своей стороны, экономический аналитик и колумнист Элан Тонельсон сказал РИА Новости, что на фоне взаимодействия Фонда с Киевом Китай и Индия могут потребовать большей вовлеченности в его деятельность. "Учитывая сохраняющиеся доминирование западных стран в МВФ, почти невозможно представить, что Фонд прекратит поддержку Украины", - сказал он. Он отметил, что интерес представляет реакция Китая и Индии, которые требовали большей власти в МВФ и других международных институтах. "Дополнительное финансирование Украины может еще больше их воодушевить", - сказал Тонельсон. Как сообщал Киев, МВФ начинает работу по пятому пересмотру программы расширенного финансирования, по результатам которого Украина рассчитывает получить 1,1 миллиарда долларов этой осенью. В июле Киев получил от МВФ 2,2 миллиарда долларов, в марте - 880 миллионов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности тогда от Фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970649503.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970390366.html

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киев, украина, россия, джо байден, владимир путин, мвф, в мире