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Мурашко оценил работу медучреждений в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024
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16:39 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/murashko-1970867546.html
Мурашко оценил работу медучреждений в Курской области
Мурашко оценил работу медучреждений в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024
Мурашко оценил работу медучреждений в Курской области
Минздрав лично убедился в том, что в Курской области достаточно медицинских кадров, оборудования, машин скорой помощи, все работает безукоризненно, сообщил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:39
2024-09-05T16:39
общество
здоровье - общество
россия
курская область
екатеринбург
михаил мурашко
татьяна голикова
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минздрав лично убедился в том, что в Курской области достаточно медицинских кадров, оборудования, машин скорой помощи, все работает безукоризненно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы посетили большое количество медицинских учреждений, которые оказывают помощь как вынужденно поменявшим место жительство в связи с агрессией Украины на территории Курской области. И в том числе убедились в достаточности медицинской помощи, медицинских кадров, оборудования, машин скорой помощи. Все работает безукоризненно. Все медицинские бригады усилены, в том числе специалистами из других субъектов РФ", - сказал Мурашко в ходе открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ в формате видео-конференц-связи. В четверг вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли пять новых объектов здравоохранения в регионах России в режиме ВКС — Нижневартовскую окружную клиническую больницу, поликлинику №3 Центральной городской клинической больницы №6 Екатеринбурга, лечебный корпус Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге, кардиологический кластер Оренбургской областной клинической больницы имени В.И. Войнова.
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общество, здоровье - общество, россия, курская область, екатеринбург, михаил мурашко, татьяна голикова, воздушно-космические силы россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Екатеринбург, Михаил Мурашко, Татьяна Голикова, Воздушно-космические силы России
Мурашко оценил работу медучреждений в Курской области

Мурашко: в Курской области достаточно медицинских кадров и машин скорой помощи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минздрав лично убедился в том, что в Курской области достаточно медицинских кадров, оборудования, машин скорой помощи, все работает безукоризненно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы посетили большое количество медицинских учреждений, которые оказывают помощь как вынужденно поменявшим место жительство в связи с агрессией Украины на территории Курской области. И в том числе убедились в достаточности медицинской помощи, медицинских кадров, оборудования, машин скорой помощи. Все работает безукоризненно. Все медицинские бригады усилены, в том числе специалистами из других субъектов РФ", - сказал Мурашко в ходе открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ в формате видео-конференц-связи.
В четверг вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли пять новых объектов здравоохранения в регионах России в режиме ВКС — Нижневартовскую окружную клиническую больницу, поликлинику №3 Центральной городской клинической больницы №6 Екатеринбурга, лечебный корпус Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге, кардиологический кластер Оренбургской областной клинической больницы имени В.И. Войнова.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьЕкатеринбургМихаил МурашкоТатьяна ГоликоваВоздушно-космические силы России
 
 
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