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Более 130 объектов в Москве украсит архитектурно-художественная подсветка - РИА Новости, 11.09.2024
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13:00 05.09.2024 (обновлено: 10:03 11.09.2024)
https://ria.ru/20240905/moskva-1971998694.html
Более 130 объектов в Москве украсит архитектурно-художественная подсветка
Более 130 объектов в Москве украсит архитектурно-художественная подсветка - РИА Новости, 11.09.2024
Более 130 объектов в Москве украсит архитектурно-художественная подсветка
Более 130 объектов в Москве украсит новая архитектурно-художественная подсветка, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-05T13:00
2024-09-11T10:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергий радонежский
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 130 объектов в Москве украсит новая архитектурно-художественная подсветка, сообщается на сайте мэра и правительства. "Более 130 столичных зданий и сооружений в этом году украсит новая архитектурно-художественная подсветка. Среди них Живописный мост, храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот, храм Преподобного Сергия Радонежского в Бусинове и Мемориальный музей-квартира Г.М. Кржижановского", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2024 году на Живописном мосту планируется установить более 400 светодиодных прожекторов мощностью от 150 до 200 ватт. Подсветка будет имитировать естественное освещение. Прожекторы появятся в основании вант моста, на пролетном строении и арке-пилоне. Также архитектурно-художественная подсветка украсит 29 объектов образования и дома на крупных столичных магистралях. "Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. С 2011-го только количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза", - цитируют в сообщении мэра столицы Сергея Собянина.
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москва, сергий радонежский, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергий Радонежский, Сергей Собянин

Более 130 объектов в Москве украсит архитектурно-художественная подсветка

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыБолее 130 объектов в Москве украсит новая архитектурно-художественная подсветка
Более 130 объектов в Москве украсит новая архитектурно-художественная подсветка - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Более 130 объектов в Москве украсит новая архитектурно-художественная подсветка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 130 объектов в Москве украсит новая архитектурно-художественная подсветка, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Более 130 столичных зданий и сооружений в этом году украсит новая архитектурно-художественная подсветка. Среди них Живописный мост, храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот, храм Преподобного Сергия Радонежского в Бусинове и Мемориальный музей-квартира Г.М. Кржижановского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2024 году на Живописном мосту планируется установить более 400 светодиодных прожекторов мощностью от 150 до 200 ватт. Подсветка будет имитировать естественное освещение. Прожекторы появятся в основании вант моста, на пролетном строении и арке-пилоне. Также архитектурно-художественная подсветка украсит 29 объектов образования и дома на крупных столичных магистралях.
"Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. С 2011-го только количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза", - цитируют в сообщении мэра столицы Сергея Собянина.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергий РадонежскийСергей Собянин
 
 
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