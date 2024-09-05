https://ria.ru/20240905/moskva-1971998694.html

Более 130 объектов в Москве украсит архитектурно-художественная подсветка

Более 130 объектов в Москве украсит архитектурно-художественная подсветка - РИА Новости, 11.09.2024

Более 130 объектов в Москве украсит архитектурно-художественная подсветка

Более 130 объектов в Москве украсит новая архитектурно-художественная подсветка, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-05T13:00

2024-09-05T13:00

2024-09-11T10:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергий радонежский

сергей собянин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 130 объектов в Москве украсит новая архитектурно-художественная подсветка, сообщается на сайте мэра и правительства. "Более 130 столичных зданий и сооружений в этом году украсит новая архитектурно-художественная подсветка. Среди них Живописный мост, храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот, храм Преподобного Сергия Радонежского в Бусинове и Мемориальный музей-квартира Г.М. Кржижановского", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2024 году на Живописном мосту планируется установить более 400 светодиодных прожекторов мощностью от 150 до 200 ватт. Подсветка будет имитировать естественное освещение. Прожекторы появятся в основании вант моста, на пролетном строении и арке-пилоне. Также архитектурно-художественная подсветка украсит 29 объектов образования и дома на крупных столичных магистралях. "Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. С 2011-го только количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза", - цитируют в сообщении мэра столицы Сергея Собянина.

https://realty.ria.ru/20240904/naberezhnye-1970517736.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергий радонежский, сергей собянин