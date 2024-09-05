https://ria.ru/20240905/moskva-1970896775.html
В Москве задержали главу красноярской стройфирмы
В Москве задержали главу красноярской стройфирмы - РИА Новости, 05.09.2024
В Москве задержали главу красноярской стройфирмы
Полицейские задержали в Москве главу красноярской стройфирмы, он обвиняется в хищении 700 миллионов рублей, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:18
2024-09-05T18:18
2024-09-05T18:18
происшествия
россия
москва
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 сен – РИА Новости. Полицейские задержали в Москве главу красноярской стройфирмы, он обвиняется в хищении 700 миллионов рублей, сообщает "МВД Медиа". "Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России задержали в Москве и доставили в Красноярск руководителя одной из строительных компаний региона, обвиняемого в хищении 700 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, глава стройфирмы похитил часть денежных средств, выделенных на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Красноярского края. При этом фигурант действовал в интересах ряда коммерческих организаций. Следователями Сибирского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере". Обвиняемый заключен под стражу.
https://ria.ru/20240416/khischenie-1940385629.html
https://ria.ru/20240819/ekspertiza-1966972254.html
россия
москва
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, красноярск
Происшествия, Россия, Москва, Красноярск
В Москве задержали главу красноярской стройфирмы
В Москве задержали главу стройфирмы, обвиняемого в хищении 700 миллионов рублей
КРАСНОЯРСК, 5 сен – РИА Новости. Полицейские задержали в Москве главу красноярской стройфирмы, он обвиняется в хищении 700 миллионов рублей, сообщает "МВД Медиа".
"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России задержали в Москве и доставили в Красноярск руководителя одной из строительных компаний региона, обвиняемого в хищении 700 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, глава стройфирмы похитил часть денежных средств, выделенных на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Красноярского края. При этом фигурант действовал в интересах ряда коммерческих организаций.
Следователями Сибирского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере". Обвиняемый заключен под стражу.