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В Москве задержали главу красноярской стройфирмы - РИА Новости, 05.09.2024
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18:18 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/moskva-1970896775.html
В Москве задержали главу красноярской стройфирмы
В Москве задержали главу красноярской стройфирмы - РИА Новости, 05.09.2024
В Москве задержали главу красноярской стройфирмы
Полицейские задержали в Москве главу красноярской стройфирмы, он обвиняется в хищении 700 миллионов рублей, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:18
2024-09-05T18:18
происшествия
россия
москва
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 5 сен – РИА Новости. Полицейские задержали в Москве главу красноярской стройфирмы, он обвиняется в хищении 700 миллионов рублей, сообщает "МВД Медиа". "Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России задержали в Москве и доставили в Красноярск руководителя одной из строительных компаний региона, обвиняемого в хищении 700 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, глава стройфирмы похитил часть денежных средств, выделенных на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Красноярского края. При этом фигурант действовал в интересах ряда коммерческих организаций. Следователями Сибирского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере". Обвиняемый заключен под стражу.
https://ria.ru/20240416/khischenie-1940385629.html
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происшествия, россия, москва, красноярск
Происшествия, Россия, Москва, Красноярск
В Москве задержали главу красноярской стройфирмы

В Москве задержали главу стройфирмы, обвиняемого в хищении 700 миллионов рублей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 сен – РИА Новости. Полицейские задержали в Москве главу красноярской стройфирмы, он обвиняется в хищении 700 миллионов рублей, сообщает "МВД Медиа".
"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России задержали в Москве и доставили в Красноярск руководителя одной из строительных компаний региона, обвиняемого в хищении 700 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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По данным ведомства, глава стройфирмы похитил часть денежных средств, выделенных на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Красноярского края. При этом фигурант действовал в интересах ряда коммерческих организаций.
Следователями Сибирского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере". Обвиняемый заключен под стражу.
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