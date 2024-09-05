https://ria.ru/20240905/moskva-1970896775.html

В Москве задержали главу красноярской стройфирмы

В Москве задержали главу красноярской стройфирмы - РИА Новости, 05.09.2024

В Москве задержали главу красноярской стройфирмы

Полицейские задержали в Москве главу красноярской стройфирмы, он обвиняется в хищении 700 миллионов рублей, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:18

2024-09-05T18:18

2024-09-05T18:18

происшествия

россия

москва

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 5 сен – РИА Новости. Полицейские задержали в Москве главу красноярской стройфирмы, он обвиняется в хищении 700 миллионов рублей, сообщает "МВД Медиа". "Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России задержали в Москве и доставили в Красноярск руководителя одной из строительных компаний региона, обвиняемого в хищении 700 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, глава стройфирмы похитил часть денежных средств, выделенных на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Красноярского края. При этом фигурант действовал в интересах ряда коммерческих организаций. Следователями Сибирского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере". Обвиняемый заключен под стражу.

https://ria.ru/20240416/khischenie-1940385629.html

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происшествия, россия, москва, красноярск