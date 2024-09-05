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Число звонков от мошенников в России упало втрое, сообщили в Сбербанке - РИА Новости, 05.09.2024
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08:09 05.09.2024 (обновлено: 14:22 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/moshenniki-1970699005.html
Число звонков от мошенников в России упало втрое, сообщили в Сбербанке
Число звонков от мошенников в России упало втрое, сообщили в Сбербанке - РИА Новости, 05.09.2024
Число звонков от мошенников в России упало втрое, сообщили в Сбербанке
Жители России стали получать значительно меньше телефонных звонков от финансовых мошенников, заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:09
2024-09-05T14:22
общество
россия
украина
владивосток
станислав кузнецов
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Жители России стали получать значительно меньше телефонных звонков от финансовых мошенников, заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам на Восточном экономическом форуме.&quot;Мы еще не так давно фиксировали количество звонков, которое поступает россиянам в сутки, не менее 20 миллионов. На сегодняшний день такое количество звонков уменьшилось. Последние пару недель достигает примерно шести-семи миллионов в день&quot;, — сказал он.По словам Кузнецова, такое уменьшение связано с эффективными действиями правоохранительных органов, целенаправленной борьбой с сим-боксами и ужесточением правил покупки сим-карт. Сыграли свою роль и удары по энергетическим объектам на территории Украины, добавил зампред Сбербанка. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
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общество, россия, украина, владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет
Общество, Россия, Украина, Владивосток, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет
Число звонков от мошенников в России упало втрое, сообщили в Сбербанке

В Сбербанке сообщили, что число звонков от мошенников в России упало втрое

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Жители России стали получать значительно меньше телефонных звонков от финансовых мошенников, заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам на Восточном экономическом форуме.
«

"Мы еще не так давно фиксировали количество звонков, которое поступает россиянам в сутки, не менее 20 миллионов. На сегодняшний день такое количество звонков уменьшилось. Последние пару недель достигает примерно шести-семи миллионов в день", — сказал он.

По словам Кузнецова, такое уменьшение связано с эффективными действиями правоохранительных органов, целенаправленной борьбой с сим-боксами и ужесточением правил покупки сим-карт. Сыграли свою роль и удары по энергетическим объектам на территории Украины, добавил зампред Сбербанка.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
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ОбществоРоссияУкраинаВладивостокСтанислав КузнецовСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университет
 
 
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