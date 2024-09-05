https://ria.ru/20240905/moshenniki-1970699005.html

Число звонков от мошенников в России упало втрое, сообщили в Сбербанке

Число звонков от мошенников в России упало втрое, сообщили в Сбербанке - РИА Новости, 05.09.2024

Число звонков от мошенников в России упало втрое, сообщили в Сбербанке

Жители России стали получать значительно меньше телефонных звонков от финансовых мошенников, заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:09

2024-09-05T08:09

2024-09-05T14:22

общество

россия

украина

владивосток

станислав кузнецов

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Жители России стали получать значительно меньше телефонных звонков от финансовых мошенников, заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам на Восточном экономическом форуме."Мы еще не так давно фиксировали количество звонков, которое поступает россиянам в сутки, не менее 20 миллионов. На сегодняшний день такое количество звонков уменьшилось. Последние пару недель достигает примерно шести-семи миллионов в день", — сказал он.По словам Кузнецова, такое уменьшение связано с эффективными действиями правоохранительных органов, целенаправленной борьбой с сим-боксами и ужесточением правил покупки сим-карт. Сыграли свою роль и удары по энергетическим объектам на территории Украины, добавил зампред Сбербанка. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240904/gosduma-1970397123.html

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общество, россия, украина, владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет