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В Молдавии ответили на заявления о независимости от российского газа - РИА Новости, 05.09.2024
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18:13 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/moldaviya-1970895141.html
В Молдавии ответили на заявления о независимости от российского газа
В Молдавии ответили на заявления о независимости от российского газа - РИА Новости, 05.09.2024
В Молдавии ответили на заявления о независимости от российского газа
Власти Молдавии, заявляя о независимости от российского газа, на самом деле знают, что стране в сложной ситуации поможет именно Россия, а не ЕС, заявил в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:13
2024-09-05T18:13
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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Власти Молдавии, заявляя о независимости от российского газа, на самом деле знают, что стране в сложной ситуации поможет именно Россия, а не ЕС, заявил в четверг депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Нестеровский. Ранее в четверг министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев рассчитывает, что "Газпром" окажет содействие "Молдовагазу", если поставки газа через Украину прекратятся. "А как же помощь Евросоюза? К данной ситуации как нельзя кстати подходит поговорка "Друг познается в беде". Даже такие лицемерные политики, как представители ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), знают, что поможет нашей стране в сложной ситуации именно Россия, а не восхваляемый Санду (президентом Молдавии Майей Санду – ред.) ЕС", - написал в своем Telegram-канале Нестеровский. По его мнению, попытка министра энергетики заиграть с "Газпромом" выглядит смешной, так как недавно тот заявлял о независимости от российского газа. Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет.
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цены на нефть, молдавия, россия, украина, майя санду, владимир зеленский, евросоюз, газпром, молдовагаз
Цены на нефть, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Владимир Зеленский, Евросоюз, Газпром, Молдовагаз
В Молдавии ответили на заявления о независимости от российского газа

Депутат Нестеровский: Молдавии в сложной ситуации поможет именно Россия, а не ЕС

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Власти Молдавии, заявляя о независимости от российского газа, на самом деле знают, что стране в сложной ситуации поможет именно Россия, а не ЕС, заявил в четверг депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Нестеровский.
Ранее в четверг министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев рассчитывает, что "Газпром" окажет содействие "Молдовагазу", если поставки газа через Украину прекратятся.
"А как же помощь Евросоюза? К данной ситуации как нельзя кстати подходит поговорка "Друг познается в беде". Даже такие лицемерные политики, как представители ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), знают, что поможет нашей стране в сложной ситуации именно Россия, а не восхваляемый Санду (президентом Молдавии Майей Санду – ред.) ЕС", - написал в своем Telegram-канале Нестеровский.
По его мнению, попытка министра энергетики заиграть с "Газпромом" выглядит смешной, так как недавно тот заявлял о независимости от российского газа.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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Цены на нефтьМолдавияРоссияУкраинаМайя СандуВладимир ЗеленскийЕвросоюзГазпромМолдовагаз
 
 
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