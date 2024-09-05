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Экс-премьер Молдавии призвал ввести ЧП в сельском хозяйстве - РИА Новости, 05.09.2024
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19:54 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/moldavia-1970913388.html
Экс-премьер Молдавии призвал ввести ЧП в сельском хозяйстве
Экс-премьер Молдавии призвал ввести ЧП в сельском хозяйстве - РИА Новости, 05.09.2024
Экс-премьер Молдавии призвал ввести ЧП в сельском хозяйстве
Заморозка кредитов фермеров и введение режима ЧП является единственным выходом из сложной ситуации в сельском хозяйстве Молдавии, заявил в четверг бывший... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:54
2024-09-05T19:54
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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Заморозка кредитов фермеров и введение режима ЧП является единственным выходом из сложной ситуации в сельском хозяйстве Молдавии, заявил в четверг бывший премьер-министр республики Василий Тарлев. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в июле обратилась к властям Молдавии с требованием ввести из-за засухи режим чрезвычайного положения на национальном уровне. В министерстве отказались, но обещали выделить аграриям 5,7 миллиона долларов. Также министр сельского хозяйства Владимир Боля призвал фермеров поддержать референдум о евроинтеграции, если они хотят получить субсидии. В четверг "Сила фермеров" сообщила, что в южных районах страны в скором времени вновь начнутся протесты аграриев. "Сегодня в Молдове единственным выходом из сложившейся в сельском хозяйстве ситуации является введение чрезвычайного положения… Мы должны взять на себя политическую ответственность, в первую очередь, объявить чрезвычайное положение, заморозить кредиты фермеров, создать Совет кредиторов. Иначе мы потеряем сельское хозяйство и полностью потеряем страну", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. По его мнению, в данной ситуации по инициативе правительства, президента и парламента должно быть принято срочное решение о создании государственного банка для поддержки реального сектора экономики. "Что касается тех, кто говорит, что государство не может вмешиваться в отношения между экономическим агентом и банком, то я скажу им, что они некомпетентны в экономике и государственном управлении", - подчеркнул экс-премьер. В 2023 году и в начале этого года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Тогда переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Владимиром Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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Экс-премьер Молдавии призвал ввести ЧП в сельском хозяйстве

Экс-премьер Молдавии Тарлев призвал ввести ЧП в сельском хозяйстве

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Заморозка кредитов фермеров и введение режима ЧП является единственным выходом из сложной ситуации в сельском хозяйстве Молдавии, заявил в четверг бывший премьер-министр республики Василий Тарлев.
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в июле обратилась к властям Молдавии с требованием ввести из-за засухи режим чрезвычайного положения на национальном уровне. В министерстве отказались, но обещали выделить аграриям 5,7 миллиона долларов. Также министр сельского хозяйства Владимир Боля призвал фермеров поддержать референдум о евроинтеграции, если они хотят получить субсидии. В четверг "Сила фермеров" сообщила, что в южных районах страны в скором времени вновь начнутся протесты аграриев.
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"Сегодня в Молдове единственным выходом из сложившейся в сельском хозяйстве ситуации является введение чрезвычайного положения… Мы должны взять на себя политическую ответственность, в первую очередь, объявить чрезвычайное положение, заморозить кредиты фермеров, создать Совет кредиторов. Иначе мы потеряем сельское хозяйство и полностью потеряем страну", - написал Тарлев в своем Telegram-канале.
По его мнению, в данной ситуации по инициативе правительства, президента и парламента должно быть принято срочное решение о создании государственного банка для поддержки реального сектора экономики. "Что касается тех, кто говорит, что государство не может вмешиваться в отношения между экономическим агентом и банком, то я скажу им, что они некомпетентны в экономике и государственном управлении", - подчеркнул экс-премьер.
В 2023 году и в начале этого года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Тогда переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Владимиром Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.
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