https://ria.ru/20240905/moldavia-1970913388.html

Экс-премьер Молдавии призвал ввести ЧП в сельском хозяйстве

Экс-премьер Молдавии призвал ввести ЧП в сельском хозяйстве - РИА Новости, 05.09.2024

Экс-премьер Молдавии призвал ввести ЧП в сельском хозяйстве

Заморозка кредитов фермеров и введение режима ЧП является единственным выходом из сложной ситуации в сельском хозяйстве Молдавии, заявил в четверг бывший... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:54

2024-09-05T19:54

2024-09-05T19:54

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КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Заморозка кредитов фермеров и введение режима ЧП является единственным выходом из сложной ситуации в сельском хозяйстве Молдавии, заявил в четверг бывший премьер-министр республики Василий Тарлев. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в июле обратилась к властям Молдавии с требованием ввести из-за засухи режим чрезвычайного положения на национальном уровне. В министерстве отказались, но обещали выделить аграриям 5,7 миллиона долларов. Также министр сельского хозяйства Владимир Боля призвал фермеров поддержать референдум о евроинтеграции, если они хотят получить субсидии. В четверг "Сила фермеров" сообщила, что в южных районах страны в скором времени вновь начнутся протесты аграриев. "Сегодня в Молдове единственным выходом из сложившейся в сельском хозяйстве ситуации является введение чрезвычайного положения… Мы должны взять на себя политическую ответственность, в первую очередь, объявить чрезвычайное положение, заморозить кредиты фермеров, создать Совет кредиторов. Иначе мы потеряем сельское хозяйство и полностью потеряем страну", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. По его мнению, в данной ситуации по инициативе правительства, президента и парламента должно быть принято срочное решение о создании государственного банка для поддержки реального сектора экономики. "Что касается тех, кто говорит, что государство не может вмешиваться в отношения между экономическим агентом и банком, то я скажу им, что они некомпетентны в экономике и государственном управлении", - подчеркнул экс-премьер. В 2023 году и в начале этого года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Тогда переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Владимиром Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

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молдавия, дорин речан, в мире