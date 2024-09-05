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Орбиту МКС скорректировали перед полетами "Союзов" в сентябре
Орбиту МКС скорректировали перед полетами "Союзов" в сентябре - РИА Новости, 05.09.2024
Орбиту МКС скорректировали перед полетами "Союзов" в сентябре
Орбиту Международной космической станции скорректировали перед полётом корабля "Союз МС-26" и возвращением "Союза МС-25", сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T23:44
2024-09-05T23:44
2024-09-05T23:44
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали перед полётом корабля "Союз МС-26" и возвращением "Союза МС-25", сообщил "Роскосмос". "Сегодня в 22.45 мск включились двигатели "Прогресса МС-28", проработали 781,98 секунды, выдав импульс величиной 1,42 метров в секунду", - говорится в сообщении. "В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,48 километра и составила 420,69 километра над поверхностью Земли", - добавили в "Роскосмосе". Отмечается, что запуск корабля "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Возвращение экипажа, проработавшего на орбите почти год на корабле "Союз МС-25", - 23 сентября. В основной экипаж корабля "Союз МС-26" (миссия МКС-72) входят российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт США Дональд Петтит. На "Союзе МС-25" вернутся россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон.
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сша, алексей овчинин, иван вагнер, олег кононенко, роскосмос, космос - риа наука
Наука, США, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Олег Кононенко, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Орбиту МКС скорректировали перед полетами "Союзов" в сентябре
"Роскосмос": орбиту МКС скорректировали перед полетами "Союзов" в сентябре
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали перед полётом корабля "Союз МС-26" и возвращением "Союза МС-25", сообщил "Роскосмос".
"Сегодня в 22.45 мск включились двигатели "Прогресса МС-28", проработали 781,98 секунды, выдав импульс величиной 1,42 метров в секунду", - говорится в сообщении.
"В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,48 километра и составила 420,69 километра над поверхностью Земли", - добавили в "Роскосмосе".
Отмечается, что запуск корабля "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Возвращение экипажа, проработавшего на орбите почти год на корабле "Союз МС-25", - 23 сентября.
В основной экипаж корабля "Союз МС-26" (миссия МКС-72) входят российские космонавты Алексей Овчинин
и Иван Вагнер
, а также астронавт США
Дональд Петтит. На "Союзе МС-25" вернутся россияне Олег Кононенко
и Николай Чуб
, а также американка Трейси Дайсон.