https://ria.ru/20240905/minzdrav-1970907953.html

Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности

Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности - РИА Новости, 05.09.2024

Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности

Прием психолога предлагается включить в стандарт первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности, соответствующий проект приказа Минздрава... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:22

2024-09-05T19:22

2024-09-05T19:22

общество

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97777/84/977778474_0:158:2001:1283_1920x0_80_0_0_d1168d4bf8ddf8ab00d6121e754827ef.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Прием психолога предлагается включить в стандарт первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности, соответствующий проект приказа Минздрава размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния... B01.070.009. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный - 1", - говорится в приложении к проекту приказа.

https://ria.ru/20240517/zdravookhranenie-1946713143.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье