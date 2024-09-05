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Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности - РИА Новости, 05.09.2024
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19:22 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/minzdrav-1970907953.html
Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности
Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности - РИА Новости, 05.09.2024
Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности
Прием психолога предлагается включить в стандарт первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности, соответствующий проект приказа Минздрава... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:22
2024-09-05T19:22
общество
здоровье
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Прием психолога предлагается включить в стандарт первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности, соответствующий проект приказа Минздрава размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния... B01.070.009. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный - 1", - говорится в приложении к проекту приказа.
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общество, здоровье
Общество, Здоровье
Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности

Минздрав предложил ввести прием психолога при нормальной беременности

© Fotolia / ilfotokunst Беременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Fotolia / ilfotokunst
Беременность
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Прием психолога предлагается включить в стандарт первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности, соответствующий проект приказа Минздрава размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния... B01.070.009. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный - 1", - говорится в приложении к проекту приказа.
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