https://ria.ru/20240905/minzdrav-1970907953.html
Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности
Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности - РИА Новости, 05.09.2024
Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности
Прием психолога предлагается включить в стандарт первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности, соответствующий проект приказа Минздрава... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:22
2024-09-05T19:22
2024-09-05T19:22
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Прием психолога предлагается включить в стандарт первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности, соответствующий проект приказа Минздрава размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния... B01.070.009. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный - 1", - говорится в приложении к проекту приказа.
https://ria.ru/20240517/zdravookhranenie-1946713143.html
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общество, здоровье
Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности
Минздрав предложил ввести прием психолога при нормальной беременности