https://ria.ru/20240905/minzdrav-1970686303.html
В Минздраве рассказали о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В Минздраве рассказали о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями - РИА Новости, 05.09.2024
В Минздраве рассказали о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Реализация федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который входит в нацпроект "Здравоохранение", будет продолжена, она уже дала... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:28
2024-09-05T06:28
2024-09-05T06:28
общество
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владивосток
виктор фисенко
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Реализация федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который входит в нацпроект "Здравоохранение", будет продолжена, она уже дала свои результаты - более чем на 30% снизилась летальность от инсультов и инфарктов, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. "Сосудистая программа показала свою потрясающую эффективность. У нас на 30 с лишним процентов снизилось летальность от инсультов и инфарктов", - сказал Фисенко на сессии ВЭФ "Качество и доступность медицинской помощи на Дальнем Востоке". Он отметил, что в программе постоянно расширяется перечень льготных препаратов и заболеваний, при которых они выдаются. Проект показал колоссальную эффективность, поэтому он будет продолжен, подчеркнул Фисенко. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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общество, здоровье - общество, россия, владивосток, виктор фисенко, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владивосток, Виктор Фисенко, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Минздраве рассказали о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Фисенко: на 30 процентов снизилась летальность от инсультов и инфарктов