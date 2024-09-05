https://ria.ru/20240905/minzdrav-1970686303.html

В Минздраве рассказали о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В Минздраве рассказали о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями - РИА Новости, 05.09.2024

В Минздраве рассказали о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Реализация федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который входит в нацпроект "Здравоохранение", будет продолжена, она уже дала... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:28

2024-09-05T06:28

2024-09-05T06:28

общество

здоровье - общество

россия

владивосток

виктор фисенко

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Реализация федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который входит в нацпроект "Здравоохранение", будет продолжена, она уже дала свои результаты - более чем на 30% снизилась летальность от инсультов и инфарктов, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. "Сосудистая программа показала свою потрясающую эффективность. У нас на 30 с лишним процентов снизилось летальность от инсультов и инфарктов", - сказал Фисенко на сессии ВЭФ "Качество и доступность медицинской помощи на Дальнем Востоке". Он отметил, что в программе постоянно расширяется перечень льготных препаратов и заболеваний, при которых они выдаются. Проект показал колоссальную эффективность, поэтому он будет продолжен, подчеркнул Фисенко. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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общество, здоровье - общество, россия, владивосток, виктор фисенко, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)