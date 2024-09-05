https://ria.ru/20240905/minoborony-1970807591.html

Экс-сотрудника Минобороны арестовали по делу о крупной взятке

Экс-сотрудника Минобороны арестовали по делу о крупной взятке - РИА Новости, 05.09.2024

Экс-сотрудника Минобороны арестовали по делу о крупной взятке

Суд назначил меры пресечения экс-сотрудникам Минобороны Андрею Чекмазову и Дмитрию Фомину по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:28

2024-09-05T13:28

2024-09-05T14:09

происшествия

россия

дмитрий фомин

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Суд назначил меры пресечения экс-сотрудникам Минобороны Андрею Чекмазову и Дмитрию Фомину по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного управления СК."Судом по ходатайству следствия в отношении Чекмазова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Фомина — в виде домашнего ареста", — уточнили в ведомстве.По уголовному делу проходят:В 2016 и 2022 годах управление Минобороны и АО "Оборонтест" заключили два госконтракта на опытно-конструкторские работы общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.По версии следствия, Чекмазов и Фомин с июня 2023-го получили от Сухарева в общей сложности 7,7 миллиона рублей за то, что принимали работы по госконтрактам, закрывали глаза на нарушения и оказывали "общее покровительство".

https://ria.ru/20240518/fomin-1946876792.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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происшествия, россия, дмитрий фомин, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)