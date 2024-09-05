Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудника Минобороны арестовали по делу о крупной взятке - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 05.09.2024 (обновлено: 14:09 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/minoborony-1970807591.html
Экс-сотрудника Минобороны арестовали по делу о крупной взятке
Экс-сотрудника Минобороны арестовали по делу о крупной взятке - РИА Новости, 05.09.2024
Экс-сотрудника Минобороны арестовали по делу о крупной взятке
Суд назначил меры пресечения экс-сотрудникам Минобороны Андрею Чекмазову и Дмитрию Фомину по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:28
2024-09-05T14:09
происшествия
россия
дмитрий фомин
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Суд назначил меры пресечения экс-сотрудникам Минобороны Андрею Чекмазову и Дмитрию Фомину по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного управления СК."Судом по ходатайству следствия в отношении Чекмазова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Фомина — в виде домашнего ареста", — уточнили в ведомстве.По уголовному делу проходят:В 2016 и 2022 годах управление Минобороны и АО "Оборонтест" заключили два госконтракта на опытно-конструкторские работы общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.По версии следствия, Чекмазов и Фомин с июня 2023-го получили от Сухарева в общей сложности 7,7 миллиона рублей за то, что принимали работы по госконтрактам, закрывали глаза на нарушения и оказывали "общее покровительство".
https://ria.ru/20240518/fomin-1946876792.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дмитрий фомин, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Дмитрий Фомин, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-сотрудника Минобороны арестовали по делу о крупной взятке

Полковника Чекмазова арестовали, его зама отправили под домашний арест

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Арестованный в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Суд назначил меры пресечения экс-сотрудникам Минобороны Андрею Чекмазову и Дмитрию Фомину по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.
«
"Судом по ходатайству следствия в отношении Чекмазова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Фомина — в виде домашнего ареста", — уточнили в ведомстве.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Суду стало известно о связях Фомина в руководстве предприятий Минобороны
18 мая, 14:30
По уголовному делу проходят:
  • Андрей Чекмазов — полковник запаса, бывший начальника отдела комплексных межвидовых исследований в области разработки оружия на новых физических принципах Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны;
  • Дмитрий Фомин — полковник запаса и бывший заместитель Чекмазова;
  • Александр Сухарев — замгендиректора АО "Оборонтест".
В 2016 и 2022 годах управление Минобороны и АО "Оборонтест" заключили два госконтракта на опытно-конструкторские работы общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.
По версии следствия, Чекмазов и Фомин с июня 2023-го получили от Сухарева в общей сложности 7,7 миллиона рублей за то, что принимали работы по госконтрактам, закрывали глаза на нарушения и оказывали "общее покровительство".
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
 
ПроисшествияРоссияДмитрий ФоминСледственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала