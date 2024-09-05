https://ria.ru/20240905/minoborony-1970785421.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.09.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские формирования за сутки потеряли до 110 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:09

2024-09-05T12:09

2024-09-05T12:13

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 110 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 61-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье, Угледар, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Противник потерял до 110 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)