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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.09.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские формирования за сутки потеряли до 110 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:09
2024-09-05T12:09
2024-09-05T12:13
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 110 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 61-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье, Угледар, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Противник потерял до 110 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 110 военных в зоне ответственности "Востока"