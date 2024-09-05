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Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:45 05.09.2024 (обновлено: 12:34 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/minoborony-1970708074.html
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.09.2024
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области
Российские десантники при помощи реактивной системы залпового огня "Град" уничтожили украинскую пехоту в приграничном районе Курской области, сообщили... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:45
2024-09-05T12:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 5 сен — РИА Новости. Российские десантники при помощи реактивной системы залпового огня "Град" уничтожили украинскую пехоту в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в министерстве обороны. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории Курской области, расчеты РСЗО "Град" ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат, уничтожив подразделения противника", — рассказали в военном ведомстве. Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотника, подтвердили уничтожение целей. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 4 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более 9,7 тысячи военнослужащих, свыше 80 танков и более сотни БМП и бронетранспортеров.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240905/alaudinov-1970700244.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области

Артиллеристы-десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Курской области

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КУРСК, 5 сен — РИА Новости. Российские десантники при помощи реактивной системы залпового огня "Град" уничтожили украинскую пехоту в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в министерстве обороны.
"Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории Курской области, расчеты РСЗО "Град" ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат, уничтожив подразделения противника", — рассказали в военном ведомстве.
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Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотника, подтвердили уничтожение целей.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 4 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более 9,7 тысячи военнослужащих, свыше 80 танков и более сотни БМП и бронетранспортеров.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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