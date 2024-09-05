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Минфин оценил результаты первого этапа обмена замороженными активами - РИА Новости, 05.09.2024
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14:35 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/minfin-1970831712.html
Минфин оценил результаты первого этапа обмена замороженными активами
Минфин оценил результаты первого этапа обмена замороженными активами - РИА Новости, 05.09.2024
Минфин оценил результаты первого этапа обмена замороженными активами
Результаты первого этапа обмена замороженными активами неплохие, но действия иностранных регуляторов в какой-то степени пугают западных инвесторов, рассказал... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:35
2024-09-05T14:35
экономика
россия
московская биржа
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Результаты первого этапа обмена замороженными активами неплохие, но действия иностранных регуляторов в какой-то степени пугают западных инвесторов, рассказал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков в кулуарах форума АКРА "Цифровые финансы: новая экономическая реальность". Организатор торгов в рамках обмена замороженными активами - "Инвестиционная палата" - 13 августа сообщил, что по результатам первого этапа нерезидентам удалось продать около четверти бумаг, предъявленных к выкупу, на 8,1 миллиарда рублей. "Инвестпалата" проведет с 3 по 20 сентября второй этап сбора заявок от нерезидентов в рамках обмена замороженными активами. "Касательно первого раунда обмена: результаты неплохие. Мы, конечно, ожидали получше. Но те шаги, которые предпринимают западные регуляторы, они в какой-то степени пугают западных инвесторов более активно участвовать. То есть на начальном этапе был огромный интерес со стороны западных инвесторов, потом, когда им начинали говорить, что нельзя участвовать, многие из них стали переживать больше. Но мы продлили обмен, потому что видим этот интерес и видим, что ограничения, введенные на Московскую биржу, заставляют иностранцев решать, можно ли попробовать провести такой обмен или войти в совсем долгоиграющую историю с санкциями на Мосбиржу. Поэтому интерес мы увидели и было принято решение о продлении", - сказал Чебесков. "У нас логика очень простая, не политическая, у нас логика такая, что мы хотим помочь нашим гражданам в первую очередь, но одновременно мы и другим инвесторам помогаем, то есть западные инвесторы нам говорят спасибо за то, что мы даем им возможность, а их регуляторы их зажимают", - добавил он.
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экономика, россия, московская биржа, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Россия, Московская биржа, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Минфин оценил результаты первого этапа обмена замороженными активами

Замглавы Минфина Чебесков: действия западных регуляторов пугают инвесторов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Результаты первого этапа обмена замороженными активами неплохие, но действия иностранных регуляторов в какой-то степени пугают западных инвесторов, рассказал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков в кулуарах форума АКРА "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".
Организатор торгов в рамках обмена замороженными активами - "Инвестиционная палата" - 13 августа сообщил, что по результатам первого этапа нерезидентам удалось продать около четверти бумаг, предъявленных к выкупу, на 8,1 миллиарда рублей. "Инвестпалата" проведет с 3 по 20 сентября второй этап сбора заявок от нерезидентов в рамках обмена замороженными активами.
"Касательно первого раунда обмена: результаты неплохие. Мы, конечно, ожидали получше. Но те шаги, которые предпринимают западные регуляторы, они в какой-то степени пугают западных инвесторов более активно участвовать. То есть на начальном этапе был огромный интерес со стороны западных инвесторов, потом, когда им начинали говорить, что нельзя участвовать, многие из них стали переживать больше. Но мы продлили обмен, потому что видим этот интерес и видим, что ограничения, введенные на Московскую биржу, заставляют иностранцев решать, можно ли попробовать провести такой обмен или войти в совсем долгоиграющую историю с санкциями на Мосбиржу. Поэтому интерес мы увидели и было принято решение о продлении", - сказал Чебесков.
"У нас логика очень простая, не политическая, у нас логика такая, что мы хотим помочь нашим гражданам в первую очередь, но одновременно мы и другим инвесторам помогаем, то есть западные инвесторы нам говорят спасибо за то, что мы даем им возможность, а их регуляторы их зажимают", - добавил он.
Женщина мониторит финансовый рынок - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Завершен первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранцев
13 августа, 13:06
 
ЭкономикаРоссияМосковская биржаНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
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