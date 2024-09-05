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После ухода Сниккарса его функционал перейдет к Грабчаку, заявил Цивилев - РИА Новости, 05.09.2024
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07:35 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/minenergo-1970693388.html
После ухода Сниккарса его функционал перейдет к Грабчаку, заявил Цивилев
После ухода Сниккарса его функционал перейдет к Грабчаку, заявил Цивилев - РИА Новости, 05.09.2024
После ухода Сниккарса его функционал перейдет к Грабчаку, заявил Цивилев
После ухода замминистра энергетики РФ Павла Сниккарса его функционал перейдет к замминистра Евгению Грабчаку, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ глава Минэнерго... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:35
2024-09-05T07:35
россия
владивосток
евгений грабчак
сергей цивилев
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. После ухода замминистра энергетики РФ Павла Сниккарса его функционал перейдет к замминистра Евгению Грабчаку, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ глава Минэнерго Сергей Цивилев. Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сниккарса от должности заместителя министра энергетики по его просьбе. "У нас в структуре Минэнерго было два заместителя, которые вели направление энергетики. Сейчас направление энергетики ведет один заместитель Грабчак Евгений Петрович. Мы немножко по-другому перестроим структуру управления Минэнерго", - сказал он. "Функционал-то весь остался, он теперь к Грабчаку перешел", - добавил министр. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/elektroenergiya-1970691994.html
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россия, владивосток, евгений грабчак, сергей цивилев, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, политика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Евгений Грабчак, Сергей Цивилев, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, Политика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
После ухода Сниккарса его функционал перейдет к Грабчаку, заявил Цивилев

Цивилев: после ухода Сниккарса его функционал переходит к замминистра Грабчаку

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. После ухода замминистра энергетики РФ Павла Сниккарса его функционал перейдет к замминистра Евгению Грабчаку, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ глава Минэнерго Сергей Цивилев.
Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сниккарса от должности заместителя министра энергетики по его просьбе.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Минэнерго может давать электроэнергию легальным криптомайнерам
Вчера, 07:25
"У нас в структуре Минэнерго было два заместителя, которые вели направление энергетики. Сейчас направление энергетики ведет один заместитель Грабчак Евгений Петрович. Мы немножко по-другому перестроим структуру управления Минэнерго", - сказал он.
"Функционал-то весь остался, он теперь к Грабчаку перешел", - добавил министр.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Цивилев заявил о планах построить на Дальнем Востоке 11 ГВт мощности
Вчера, 05:48
 
РоссияВладивостокЕвгений ГрабчакСергей ЦивилевМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университетПолитикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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