https://ria.ru/20240905/minenergo-1970693388.html

После ухода Сниккарса его функционал перейдет к Грабчаку, заявил Цивилев

После ухода Сниккарса его функционал перейдет к Грабчаку, заявил Цивилев - РИА Новости, 05.09.2024

После ухода Сниккарса его функционал перейдет к Грабчаку, заявил Цивилев

После ухода замминистра энергетики РФ Павла Сниккарса его функционал перейдет к замминистра Евгению Грабчаку, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ глава Минэнерго... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:35

2024-09-05T07:35

2024-09-05T07:35

россия

владивосток

евгений грабчак

сергей цивилев

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. После ухода замминистра энергетики РФ Павла Сниккарса его функционал перейдет к замминистра Евгению Грабчаку, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ глава Минэнерго Сергей Цивилев. Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сниккарса от должности заместителя министра энергетики по его просьбе. "У нас в структуре Минэнерго было два заместителя, которые вели направление энергетики. Сейчас направление энергетики ведет один заместитель Грабчак Евгений Петрович. Мы немножко по-другому перестроим структуру управления Минэнерго", - сказал он. "Функционал-то весь остался, он теперь к Грабчаку перешел", - добавил министр. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/elektroenergiya-1970691994.html

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россия, владивосток, евгений грабчак, сергей цивилев, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, политика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)